Festa Napoli: “Un murale per De Laurentiis”, annuncio che spiazza

Il Napoli targato mister Luciano Spalletti è ora vicinissimo alla conquista del terzo Scudetto: annuncio a sorpresa sul patron De Laurentiis

Il conto alla rovescia, partito già da mesi, è quasi giunto al termine. Il Napoli guidato da mister Luciano Spalletti sta per conquistare il terzo Scudetto della sua storia, un traguardo che la compagine partenopea ha inseguito per tantissimi anni. L’ultimo titolo risale al 1990, ben 33 anni fa.

All’epoca il protagonista assoluto fu Diego Armando Maradona, calciatore rimasto impresso nella mente e nel cuore di ciascun tifoso azzurro. E adesso la città intera è finalmente pronta a festeggiare nuovamente. Il prossimo weekend, in tal senso, potrebbe essere quello decisivo. Se Di Lorenzo e compagni avranno la meglio sui cugini della Salernitana, infatti, potranno già mettere le mani sullo Scudetto, a patto che la Lazio seconda in classifica (a quota 61 punti) non vinca contro l’Inter a San Siro. Il club campano, dal canto suo, sta provando a posticipare la sfida del Maradona a domenica 30 aprile, affinché le due gare vadano in onda in contemporanea. In tal senso, stando alle ultime informazioni, ci sarebbe la volontà da parte della Lega Calcio di venire incontro alla società targata Aurelio De Laurentiis, ma si registra una problematica non da poco inerente all’aspetto televisivo.

Ad ogni modo, appare doveroso celebrare una realtà che in passato era finita molto in basso e si è resa protagonista in positiva di una cavalcata assolutamente memorabile. Eppure nessuno confidava nel successo dei partenopei ad agosto, perché la proprietà aveva lasciato partire numerosi pezzi da novanta. Lorenzo Insigne, Dries Mertens, Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz. Pedine che incidevano parecchio nell’ecosistema del Napoli. Ma gli azzurri hanno sopperito alla grande alle partenze in questione, grazie soprattutto al fantastico lavoro del direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Quest’ultimo è andato a prendere sul calciomercato elementi semisconosciuti a prezzi più che accessibili, dimostrando che prima ancora dei soldi nel calcio servono le idee.

Un murale per il Napoli, Abbagnale: “De Laurentiis in cima”

E alcuni acquisti si sono rivelati davvero eccezionali. Kim e Kvaratskhelia sono diventati dei veri e propri capisaldi della squadra di Spalletti, dando un contributo enorme per lo Scudetto. Senza parlare, poi, del valore immenso di un certo Victor Osimhen, il quale ha letteralmente spazzato via le difese avversarie a suon di gol e prestazioni da incorniciare.

Terminata l’avventura in Champions League (anche quella di pregevole fattura), ora non resta altro che festeggiare e godersi questo momento unico. Inoltre, c’è chi dedicherebbe un murales al patron De Laurentiis. Si tratta di Giuseppe Abbagnale, presidente della Federazione Italiana Canottaggio: “Dedicherei un murales all’intera squadra. Ma sopra, in grande, metterei l’allenatore e il presidente“, ha dichiarato Abbagnale in un’intervista rilasciata ai microfoni di ‘Notizie.com‘. La proposta in questione, però, dividerebbe la piazza probabilmente, poiché alcune frange di tifosi sono dichiaratamente contro De Laurentiis. Forse, dunque, meglio evitare.