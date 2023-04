Lukaku implacabile dal dischetto: quale delle 3 è la traiettoria vincente?

Romelu Lukaku è tornato a segnare con un minimo di costanza. Sempre impeccabile dal dischetto, specialità della casa per il centravanti belga. Qual è la traiettoria vincente nel quiz di oggi?

Il peso e il valore complessivo della stagione dell’Inter passano inevitabilmente dal rendimento di Romelu Lukaku, il centravanti tornato la scorsa estate e che avrebbe dovuto dare quel qualcosa in più che serviva all’attacco di Inzaghi. Così non è stato, almeno fino all’ultimo periodo, nel quale ha evidenziato una crescita fisica e mentale rispetto al resto dell’annata.

Nell’ultima fase Big Rom ha certamente vissuto il miglior momento dal suo ritorno dal Chelsea, squadra che ancora detiene i diritti del cartellino del centravanti del Belgio, che a fine stagione dovrà ridiscutere il proprio futuro. Dell’attaccante forte e decisivo visto nella sua prima esperienza milanese si è visto solo qualche timido stralcio, al netto di tante problematiche di natura fisica e di una condizione trovata faticosamente e solo nella fase finale di stagione. I gol e il peso specifico di Lukaku saranno quindi anche una discriminante per il suo futuro, che potrebbe essere anche di nuovo lontano da Milano. Nonostante le varie problematiche in stagione il belga qualche rete pesante l’ha anche messa a referto, come quelle in Champions contro Porto e Benfica, e in Coppa Italia all’andata contro la Juventus. Proprio in quest’ultima gara, al di là delle polemiche e del parapiglia finale, Lukaku ha messo in mostra tutta la sua freddezza dal dischetto, trasformando alla perfezione un calcio di rigore complicato. Si tratta del penalty che vedete in foto, protagonista del quiz odierno. A, B o C, qual è la traiettoria del pallone calciato da Lukaku?

Inter, il quiz su Lukaku rigorista: indovina la traiettoria vincente del belga

Lukaku in carriera ha dimostrato a più riprese di essere uno straordinario rigorista, capace con grande freddezza di spizzare il portiere avversario.

È quanto accaduto anche contro la Juventus in quella famigerata occasione, che ha poi portato ad un concitato finale di gara. Mancino piazzato per Big Rom, che come potete vedere dalla seconda immagine, ha indirizzato la sfera alle spalle dell’estremo difensore juventino con la traiettoria ‘B‘, che è quindi la risposta esatta del nostro quiz di oggi.

Non basteranno però certo i rigori a Lukaku per garantirsi un futuro all’Inter che è tutto da costruire con questo intenso finale di stagione.