Calciomercato Napoli: la dirigenza lavora al grande colpo di mercato ed ora pare in dirittura d’arrivo. Sarebbe un rinforzo fondamentale per la squadra di Luciano Spalletti ed uno sgarro nei confronti dei rivali della Juventus. Le ultime su queste voci di mercato.

Il mercato non si ferma praticamente mai e, ancor di più ora che il campionato è vicino alla conclusione, le squadre sono alla ricerca di rinforzi per la prossima annata. L’obiettivo, in tal senso, è muoversi con largo anticipo ed in tal senso il Napoli non può non essere agevolato. Gli azzurri, infatti, sono ormai praticamente certi di aver vinto lo Scudetto, che darà loro la possibilità anche di entrare nella prima fascia della fase a gironi della UEFA Champions League. Per questo sarebbe vicino il grande colpo di mercato che potrà infiammare lo stadio Diego Armando Maradona.

Calciomercato Napoli, vicino il colpo dal Barcellona

Euforia generale in casa Napoli. La squadra di Spalletti sul campo ha raggiunto dei risultati inimmaginabili ad inizio stagione ed ora la piazza si prepara ad esplodere di gioia. Si attende, in tal senso, solo la matematica certezza di aver vinto il titolo, che potrebbe arrivare già in occasione della partita contro la Salernitana di domenica. Nonostante ciò, però, la dirigenza continua a cercare dei rinforzi sul mercato per provare a ripetersi la prossima stagione.

Per questo motivo sarebbe stato messo nel mirino un profilo in uscita dal Barcellona. Si tratta di Franck Kessie. Il tecnico Xavi, infatti, (in Spagna ne sono sicuri) dovendo scegliere tra lui e Christensen come elemento da confermare ha scelto il centrale. L’ivoriano ha una gran voglia di tornare in Italia ed il Napoli sarebbe pronto a sferrare l’assalto decisivo.

Napoli, bruciata la Juventus

Gli azzurri stanno provando ad accelerare ed a bruciare la concorrenza della Juventus, che non conosce il proprio futuro, visto che alle difficoltà del campo si aggiungono le vicende giudiziarie. A riferire la notizia relativa all’interesse del Napoli per Kessie è l’edizione online di Repubblica, che aggiunge però come ci sia ancora un ostacolo da superare. Il mediano, infatti, in Catalogna percepisce uno stipendio di 7 milioni di euro difficilmente sopportabile dalle finanze del Napoli. Per questo servirà eventualmente un contributo da parte dei blaugrana per permettere a questa operazione di andare in porto.