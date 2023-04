Matteo Berrettini pazzo di Melissa Satta: l’ha fatto vedere a tutti (Foto)

Il tennista romano risponde così alle tante chiacchiere sulla sua vita privata: il legame con Melissa Satta è sempre più forte

Chaicchierati ma felici. Le pagine di cronaca rosa delle ultime settimane si sono abbondantemente riempite con le vicende riguardanti la vita privata di Matteo Berrettini e Melissa Satta, una delle coppe più trendy del momento. La vita sportiva dell’atleta si è intrecciata a doppio, forse triplo filo, con quella intima in concomitanza della presenza della bella showgirl e conduttrice sugli spalti del centrale di Monte Carlo, dove ormai due settimane fa il finalista di Wimbledon 2021 era impegnato nel torneo del circuito ATP.

Purtroppo, com’è noto, dopo aver passato a fatica il primo turno, il romano ha dovuto dare forfait per una lesione ai muscoli addominali: un problema già sofferto in passato dall’allievo di Vincenzo Santopadre, e per il quale anche un certo Rafa Nadal si è dovuto fermare nel corso della sua carriera. L’ennesimo stop, che ha fatto seguito ad alcune apparizioni poco brillanti dopo il già deludente Australian Open, dove è stato eliminato al primo turno da Andy Murray, hanno scatenato le malelingue. “È colpa di Melissa“, hanno tuonato in parecchi. “Lei lo distrae“, hanno aggiunto altri facendo notare come, da quando Berrettini ha ufficializzato il suo legame con la conduttrice di Goal Deejay, la sua classifica sia precipitata. Matteo è infatti uscito non solo dalla Top Ten, ma anche dalle prime 20 posizioni del ranking mondiale.

Matteo&Melissa ‘hot’ in ascensore: la foto non lascia spazio a dubbi

Rimasto nel Principato, dove ha la residenza, per recuperare al meglio dall’infortunio che rischia seriamente di metterlo fuori casa anche per il tanto atteso, e amato, torneo di Roma (gli Internazionali sono un appuntamento imperdibile per Matteo) il tennista ne ha approfittato per passare un altro po’ di tempo con la sua amata. Condividendo una storia Instagram che suona anche come una sorta di risposta ai chi si permette di fare illazioni sulla sua innamorata. E sul loro legame, che pare uscire rafforzato da tutti i chiacchiericci delle ultime settimane.

Insieme nell’ascensore di casa Berrettini, i due piccioncini sembra non vogliano nemmeno aspettare di salire a casa. Sorridenti, stretti in un abbraccio che più complice non si può, i due sono stati immortalati da….Matteo! Il selfie racconta di un Berrettini intento a baciare Melissa, per nulla contraria (anzi…) all’effusione del suo compagno. Chissà cosa avranno ora da dire i tanti ‘leoni da tastiera‘ – come li ha chiamati la stessa Satta – nel vedere il grande affiatamento tra i due…