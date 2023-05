Addio al Napoli: spunta persino la rescissione

Uno dei protagonisti del Napoli è pronto alla rescissione contrattuale, il suo addio sarà messo prossimamente nero su bianco.

Il tempo di godersi lo scudetto e poi verso una nuova avventura. Il Napoli è pronto all’addio, sarà una mossa che farà molto discutere quella della società partenopea ad aprire il calciomercato in largo anticipo.

Il Napoli si muove con decisione nella prossima stagione e lo fa anche con mosse che possono sembrare decisamente impopolari. Una rescissione è ormai pronta per uno dei calciatori di Luciano Spalletti, non ha ingranato troppo col gruppo e andrà via, forse anche con qualche rimpianto.

Lascerà Napoli dopo aver vinto uno scudetto, rimarrà comunque nella storia del club anche se poteva fare molto di più in campo. La consapevolezza dei tifosi è di un calciatore che non ha mostrato il meglio del suo potenziale, nonostante le tante aspettative.

Napoli, rescissione per un campione d’Italia

Una mossa che prende tutti in contropiede, un addio che poteva forse essere gestito meglio. La rescissione con il club sorprende, proprio perché non è una scelta consueta quella di liberare a parametro zero un calciatore che, per età e caratteristiche, troverà un’altra squadra nel prossimo futuro senza grosse difficoltà. Le decisioni però sembrano essere irrevocabili, in questo caso c’è un calciatore che è bocciato da due squadre. Ndombele non sarà trattenuto dal Napoli, mentre la squadra che ne ha il cartellino, ovvero il Tottenham, andrà direttamente alla rescissione del contratto col centrocampista.

Il mediano ha un po’ deluso le aspettative in Italia, è stata la prima riserva a centrocampo ma non ha dato mai l’impressione di poter soffiare il posto ai titolari. Nelle gare di Champions contro il Milan e nella sfida dello Stadium si è vista la differenza tra il passo incerto e pesante del francese rispetto al resto della mediana, molto più dinamica e risoluta. Il Napoli non lo tratterà, Giuntoli andrà su altri profili a centrocampo, cercando elementi più dinamici e anche versatili in campo (Frattesi può tornare di moda decisamente).

Dall’altro lato, invece, il Tottenham ha capito di aver fatto un pessimo affare, i 55 milioni di euro spesi per Ndombele non hanno fatto svoltare il centrocampo inglese. Anche Antonio Conte si era arreso ai mancati progressi del mediano, il prestito in Italia non lo ha di certo migliorato. Così, gli inglesi rescinderanno il contratto, consapevoli di dover ripartire da ben altri profili in campo per riemergere, mentre Ndombele potrebbe tornare al Lione.