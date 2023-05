Serie A: non solo la Juve, altra big esclusa dalle Coppe

Una big di Serie A rischia di essere esclusa dalle Coppe. Il regolamento parla chiaro ed ora è i tifosi tremano.

La stagione ormai si avvia alla conclusione e in Serie A, come ben vediamo, la lotta per un posto in Champions League diventa sempre più avvincente, ma per una big questa rincorsa potrebbe essere inutile.

La Uefa, infatti, sarebbe pronta ad escludere la big di Serie A dalle Coppe della prossima stagione e non stiamo parlando della Juventus. Il regolamento parla chiaro e i rischi sono reali. Naturalmente la corsa contro il tempo è iniziata con la proprietà pronta a fare di tutto per evitare questa eventualità.

Una big di Serie A fuori dalle Coppe: il regolamento parla chiaro

La rincorsa verso l’Europa potrebbe essere inutile visto il rischio esclusione. Nessuna decisione definitiva presa e in casa Uefa sono in corso dei ragionamenti, ma il regolamento parla chiaro e sembra essere difficile da parte di Nyon anche se non possiamo escludere una eccezione. Esiste un precedente al quale la big di Serie A potrebbe appellarsi per partecipare alle competizioni internazionali, ma prima molto probabilmente ci sarà un colloquio con la Uefa per capire le intenzioni e capire se vuole ricorrere a questo articolo del regolamento.

In particolare, come ricordato da fantacalcio.it, la Uefa vieta la partecipazione alla stessa competizione europea di due squadre con la stessa proprietà. Milan e Tolosa sono gestite da RedBird e i francesi hanno ottenuto il pass per l’Europa League con la vittoria della Coppa di Francia. Quindi, se non ci saranno particolari deleghe, una delle due non potrà prendere parte alle competizioni internazionali.

Stando ai criteri UEFA, il rischio esclusione sarebbe molto più per il Tolosa, ma la decisione spetterà ai vertici del calcio europeo e non possiamo escludere la decisione di mettere fuori il Milan soprattutto se non ci saranno trofei. La speranza dei rossoneri è naturalmente quella di poter avere delle buone notizie in poco tempo.

Milan fuori dalle Coppe? C’è un precedente

Il rischio di una esclusione dalle Coppe per il Milan, stando al regolamento, è reale, ma c’è un precedente che fa ben sperare sia i rossoneri che il Tolosa. In passato, infatti, la Uefa ha concesso una delega a Salisburgo e Lipsia, entrambe gestite dalla Red Bull.

Non escludiamo che la RedBird possa chiedere ai vertici del calcio europeo una eccezione per questa edizione considerando che difficilmente il Tolosa si qualificherà in futuro. Vedremo cosa succederà e quali saranno le decisioni, ma per il momento la presenza del Milan in Europa non è assicurata.