Calciomercato: Ibra non si ritira, firma ad un passo

Zlatan Ibrahimovic non ha nessuna intenzione di ritardi e potrebbe firmare già prima dell’inizio del calciomercato.

Zlatan Ibrahimovic ha intenzione di prolungare la sua carriera. In molti aveva pensato, soprattutto dopo l’ultimo infortunio, ad un ritiro da parte dello svedese, ma non sembrerebbe essere assolutamente così.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, Ibrahimovic potrebbe firmare con una squadra già prima dell’inizio del calciomercato estivo. Il calciatore ha tutta l’intenzione di continuare la sua avventura da professionista per provare a testare il suo fisico dopo un anno molto complicato. Vedremo se alla fine queste indiscrezioni si trasformeranno in realtà oppure ci sarà un passo indietro e gli scarpini saranno appesi al chiodo.

Mercato: svolta Ibrahimovic, arriva la firma

Zlatan Ibrahimovic è pronto a proseguire la sua avventura tra i professionisti. Come ormai ben sappiamo, lo svedese in questi ultimi tempi sta facendo i conti con diversi problemi fisici e quindi in molti avevano ipotizzato un suo ritiro per iniziare magari una nuova avventura da dirigente o da allenatore. Le sue intenzioni, però, sembrano essere completamente altre e sta prendendo sempre più piede l’ipotesi di almeno un altro anno sul campo di calcio prima di appendere definitivamente gli scarpini al chiodo.

Nelle intenzioni di Ibrahimovic c’è quella di continuare con il Milan e per questo motivo è al lavoro con la società per provare a trovare un accordo per il rinnovo. Ora la palla passa in mano ai rossoneri, chiamati a decidere se prolungare il contratto oppure interrompere qui il rapporto.

Stando a quanto fatto vedere in questa stagione, sembra essere difficile vedere Ibrahimovic al Milan la prossima stagione considerando il fatto che i rossoneri hanno bisogno di sicurezze in quel ruolo. Naturalmente tutto può succedere considerando il rapporto c’è tra il giocatore e il club e quindi non possiamo escludere a priori un prolungamento del contratto già nei prossimi giorni.

Ultime Ibrahimovic: il Monza resta una possibilità

Una cosa è certa: Ibrahimovic ha intenzione di continuare a giocare e senza Milan troverà un’altra squadra durante il calciomercato estivo. Ed ecco che spunta il Monza di Galliani e Berlusconi, club che già in passato ha sondato il terreno senza particolare successo.

Ora la situazione è sicuramente differente rispetto a qualche mese fa e i brianzoli potrebbero essere l’occasione giusta per chiudere nel migliore dei modi la carriera. Per Ibra, quindi, priorità al Milan, ma non possiamo escludere il suo passaggio al Monza durante il calciomercato estivo considerando la volontà di Galliani di fare un regalo importante ai tifosi.