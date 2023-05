Addio Lecce e colpo per l’Europa: Baschirotto cambia maglia

Federico Baschirotto, a fine stagione sarà addio al Lecce, pronto il colpo per l’Europa: il difensore centrale cambia maglia.

L’ex Ascoli, protagonista di una stagione sorprendente con il club salentino, sembra destinato a fare un ulteriore step in avanti per la sua carriera: due club di Serie A pronti ad investire su di lui in vista dell’approdo in Europa.

La stagione di Serie A come ogni anno ha regalato ai tifosi tantissime sorprese e tanti volti nuovi che sono diventati protagonisti inattesi di questo campionato. Da i neo arrivi estivi come Doig del Verona passando per i giovanissimi esplosi tra i grandi come Baldanzi dell’Empoli, c’è anche chi in Serie A ci è arrivato dopo anni di gavetta e si è preso a suon di prestazioni di altissimo livello tanti elogi e tanto interesse: tra questi spicca il nome di Federico Baschirotto, vero e proprio uomo simbolo del Lecce di Baroni che in estate potrebbe avvicinarsi al panorama europeo.

Baschirotto, il futuro dice Europa: ecco chi lo cerca

Per il classe 1996 quella in corso è la stagione della consacrazione, per certi aspetti tardiva, arrivata dopo anni di Serie B e Lega Pro. Il roccioso difensore centrale del Lecce sembrava destinato ad avere un ruolo marginale in questa stagione, con il duo Pongracic-Umtiti che avrebbe infatti dovuto essere quello titolare e il ruolo di terzino destro, quello per cui era stato preso dall’Ascoli, occupato da Gendrey,ma gli infortuni e le sue prestazioni sempre convincenti lo hanno reso ben presto un insostituibile.

A questo si aggiunge il fisico possente del centrale italiano, il quale lo ha reso subito un’icona anche sui social, così come la sua esultanza (mostrata già 3 volte questa stagione) volta a mostrare la sua muscolatura. Insomma per Baschirotto questa è stata una stagione magica che come frutto potrebbe portare un sorprendente step verso l’Europa grazie all’interesse su di lui di due piazze alte del calcio italiano: Fiorentina ed Atalanta.

Viola ed orobici si stanno lottando un posto nelle prossime coppe europee ed entrambe le squadre hanno al momento ottime chance di centrare questo obiettivo, l’estate potrebbe quindi rivelarsi molto rovente sul fronte mercato con i due club pronti a investire per rinforzare le rose a disposizione di Italiano e Gasperini. Proprio in questo senso Baschirotto potrebbe rappresentare la giusta occasione per migliorare il pacchetto arretrato di ambe due i club, considerato anche il basso costo del cartellino, circa 15 milioni di euro.

Lato Atalanta per il momento non sembrano esserci concreti passi avanti nell’interesse, questo anche perchè dalle parti di Bergamo occorrerà prima capire il futuro di alcuni degli attuali difensori in rosa, diverso invece il discorso per la Fiorentina. A marzo si era parlato di un incontro tra i viola ed il Lecce ed anche di un rinvio del dialogo a fine stagione confermando però l’interese. Insomma per il club del presidente Commisso Baschirotto potrebbe ben presto diventare una priorità, ma per loro, così come per gli orobici, servirà prima attendere quale risultati arriveranno alla fine della stagione.