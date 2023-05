Primo colpo di mercato: Napoli, ecco il primo rinforzo

Il Napoli è pronto a bruciare la concorrenza delle big: ecco il regalo scudetto, Luciano Spalletti può esultare

La stagione del Napoli sta per chiudersi e guardando alle spalle del lavoro svolto dagli azzurri da mesi a questa parte, ci sarebbe solo da fare tanti complimenti.

È vero, l’eliminazione dalla Champions League per mano del Milan suona ancora come un’occasione sprecata per gli uomini di Luciano Spalletti. La delusione è stata tanta ma ciò che sta ripagando quanto seminato sin dallo scorso agosto si chiama scudetto. Un tricolore che vale tanto, dopo 33 anni dall’ultimo successo in campionato per la società partenopea. Un’altra epoca, un altro calcio, altri i protagonisti. Ma intanto lo scudetto porterà probabilmente solo conseguenze positive al gruppo allenato da Luciano Spalletti.

Il tecnico toscano rimane in scadenza il 30 giugno 2023 e la sua permanenza non è scontata: se ne parlerà a bocce ferme, ma intanto in ottica calciomercato qualcosa di importante sembrerebbe già muoversi in direzione Castelvolturno. Durante la prossima ed imminente sessione di calciomercato estivo, si proverà a trattenere ad ogni costo alcuni dei fautori di questa stagione dei record, come Osimhen – ricercatissimo in Premier League e dal PSG – e Kvaratskhelia.

Colpo da Sassuolo: Giuntoli anticipa tutti

A centrocampo il Napoli avrà bisogno di un profilo di assoluto valore, da affiancare a Lobotka. Anche perchè Zielinski e Demme rimangono in scadenza il 30 giugno 2024 con gli azzurri e non è affatto escluso che qualcosa in uscita potrebbe accadere proprio in mediana.

Chi invece è finito di prepotenza nel mirino del direttore sportivo Cristiano Giuntoli è uno dei migliori interpreti in Serie A: occhi in casa Sassuolo, perchè Davide Frattesi piace e non poco alla dirigenza partenopea. Il 23enne romano è da tempo tra gli obiettivi delle grandi del nostro calcio, per il rendimento eccellente portato avanti in maglia neroverde. Non sarà facile ma il Napoli potrebbe davvero farsi avanti, in estate, bussando alla porta dell’ad Carnevali per discutere del classe 1999 cresciuto nelle giovanili della Roma.

Proprio i giallorossi, insieme alla Juventus, sembrano le società più attente ed ormai da diverso tempo sulla possibile cessione di Frattesi. Nell’attuale stagione, forse l’ultima con il Sassuolo, Frattesi ha accumulato 32 presenze complessive tra campionato e Coppa Italia, con 6 reti a referto. In scadenza il 30 giugno 2026 con gli emiliani, il centrocampista viene valutato non meno di 25 miioni: il Napoli, in tal senso, potrebbe far felice Spalletti lasciando a mani vuote sia la Roma che la Juventus.