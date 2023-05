Tutti sconvolti a Napoli: un titolarissimo va al Tottenham

Il calciomercato del Napoli potrebbe stupire Spalletti e non in senso positivo: il pilastro può volare subito a Londra

L’annata azzurra rimarrà nella storia. Dopo 33 anni il Napoli, guidato da Luciano Spalletti, ha conquistato uno scudetto tra i più meritati nell’ultima decade.

Il dominio in Serie A da parte della squadra partenopea è inattaccabile ed il giusto premio per l’eccellente lavoro svolto non farà altro che dare nuova benzina alla squadra. La società, infatti, punta a rinforzarsi e a fare meglio già l’anno prossimo, nonostante le rivali punteranno sin da subito a rinforzarsi per interrompere i successi degli azzurri. Il capitolo Champions League ha lasciato l’amaro in bocca ed è per questo che Aurelio De Laurentiis a stretto contatto con il ds Giuntoli proverà a rinforzare con innesti oculati e di grande spessore una squadra già molto forte e competitiva.

Ma dalla prossima sessione di mercato rischiano di arrivare non solo novità gradite ma anche pessime notizie. Ci sarà da fare i conti con i contratti in scadenza tra un anno – e quindi a rischio cessione immediata per non perderli a zero – di giocatori importanti come Demme e soprattutto Piotr Zielinski. Ma secondo quanto viene riferito dal ‘Daily Mail’, uno dei pilastri di Luciano Spalletti sembrerebbe davvero poter lasciare a sorpresa il Napoli durante il prossimo calciomercato estivo.

Addio Napoli: l’offerta da Londra è irrinunciabile

Si tratta di Alex Meret, 26enne friulano ormai da cinque anni in azzurro. Del suo futuro si discuterà al termine della stagione ma, intanto, il timore di perderlo visto la scadenza contrattuale ferma al 30 giugno 2024 è concreto.

Meret piace tanto al Newcastle, evidentemente desideroso di acquistare un nuovo estremo difensore per il prossimo anno. Oltre ai ‘Magpies’ che stanno vivendo una grande stagione in Premier League, un’altra società avrebbe messo sotto i propri riflettori il portiere azzurro. Si tratta del Tottenham che dovrà inevitabilmente correre ai ripari e rimpiazzare Hugo Lloris, tra i nomi più chiacchierati in quanto a cessioni dalla società londinese. Gli ‘Spurs’ sarebbero intenzionati a farsi avanti con una proposta quasi irrinunciabile per il classe 1997: circa 40 milioni.

Una cifra addirittura superiore rispetto a quella sborsata dal club di Aurelio De Laurentiis per portarlo via da Udine. Il gradimento da parte del club inglese c’è, è conclamato, ma la decisione sull’affondo decisivo durante la prossima sessione estiva di mercato arriverà solo quando sarà annunciato il nuovo allenatore del Tottenham. Intanto, però, con lo scudetto ormai cucito sul petto il Napoli può davvero perdere uno dei grandi trascinatori della memorabile annata azzurra.