Milan tradito: lascia i rossoneri e va al Napoli

Un clamoroso scenario di mercato vede ancora una volta al centro di tutto Milan e Napoli: rossoneri beffati

Manca poco più di un mese alla chiusura ufficiale della Serie A ed uno dei verdetti è già praticamente arrivato.

Il Napoli è campione d’Italia, con il terzo tricolore della storia azzurra cucito sul petto degli uomini di Luciano Spalletti. Un trionfo annunciato, ormai, da mesi visto che il dominio dei partenopei è stato letteralmente inattaccato. Rimane viva la questione Champions League, invece, con diversi club che stanno facendo il possibile per rientrare tra le prime quattro in campionato e qualificarsi alla prossima fase a gironi della massima competizione europea per club. Juventus, Milan, Roma ed Inter su tutte dovranno combattere fino alla fine. Ma Napoli e Milan in questa stagione, in campo, sono quelle che hanno dato quasi sempre spettacolo.

Dai confronti in campionato ai quarti di Champions League che hanno finito per premiare i rossoneri, non sono altro che la testimonianza di una rivalità calcistica che viene alimentata ormai da decenni. Il ‘Diavolo’ ha conquistato lo scudetto l’anno scorso, il 2022/23 ha invece premiato gli azzurri. Un passaggio di consegne che dimostra quanto le due società ci tengano a far bene e a rimanere a lungo ai vertici del calcio italiano, oltre a puntare a fare sempre meglio anche in Europa.

Napoli, che colpo: così lo strappano a Pioli

Tuttavia, l’attenzione di Milan e Napoli ben presto si sposterà su un palcoscenico attesissimo e che può davvero regalare infinite sorprese dal prossimo giugno. Il calciomercato estivo, teatro di colpi di scena, delusioni e firme inaspettate.

Secondo quanto viene riportato da ‘Sportmediaset’, il Milan starebbe valutando la possibile permanenza di Aster Vranckx in quel di Milanello dopo il prestito annuale accordato con il Wolfsburg. Il club tedesco, proprietario del cartellino del 20enne belga, ha già fissato nei mesi scorsi il possibile riscatto da parte del Milan per 12 milioni di euro. Ma attenzione. Perchè mentre il club di via Aldo Rossi pondera ce n’è un altro, il Napoli, che potrebbe riservare alla società meneghina uno sgambetto.

Perchè il profilo del classe 2002 sembrerebbe attirare la dirigenza azzurra, alla finestra per un’eventuale offerta nel caso in cui il Milan non si sbrigasse a riscattare Vranckx dal Wolfsburg. Uno sgambetto inaspettato per Pioli che, seppur col contagocce, quest’anno ha saputo apprezzare la grande fisicità del centrocampista che ha accumulato 9 presenze tra Serie A e Coppa Italia, con 1 assist vincente e 243′ in campo.