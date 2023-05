Clamoroso Milan, il primo rinforzo arriva dal Napoli ed è a zero

Un triangolo di interessi potrebbe portare a Milanello un centrocampista di livello che già conosce la serie A. I dettagli.

Il Milan già lavora alacremente per il mercato del prossimo anno. Sono due i reparti sui quali si concentreranno le trattative nella sessione estiva: attacco e centrocampo. I rossoneri già sanno chi non farà parte del progetto di Stefano Pioli, per questo si vorrebbero anticipare le entrate.

Il responsabile dell’area tecnica, Paolo Maldini, dopo la non esaltante sessione estiva di affare 2022, vogliono evitare di spendere cifre oltre i 25-30 milioni per un singolo giocatore. Considerando anche lo sforzo che si intende fare per trattenere Rafa Leao.

Mercato Milan: dopo il rinnovo di Leao ecco il primo obiettivo

Il rinnovo di Rafa Leao resta il primo obiettivo del mercato rossonero. Maldini e Massara sentono che la fumata bianca è vicina. L’ingaggio del portoghese, dagli attuali 1,4 milioni etti l’anno, dovrebbe salire addirittura a sette. Oltre a questa somma, il Lille, squadra di provenienza dell’esterno, dovrebbe versare allo Sporting Lisbona 22 milioni. I lusitani hanno vinto il ricorso proprio sul mancato pagamento dell’indennizzo, la cifra chiesta dai biancoverdi però ammonterebbe a 45 milioni.

Sistemata la questione Leao, gli uomini mercato di Gerry Cardinale avrebbero puntato un profilo importante per la mediana, osservato durante la sua prima e unica annata in serie A. Ventisei anni, contratto fino al 2025, il Milan ha scelto Tanguy Ndombélé per rinforzare la mediana di Stefano Pioli.

Tanguy Ndombele pur non essendo uno dei primi protagonisti della cavalcata “quasi” scudetto, è stata comunque una pedina importante nel Napoli di Luciano Spalletti. Per il centrocampista francese in serie A le presenze sono state 29, seppur per soli 732′ (25′ di emdia per gara). In Champions 9 gettoni per 368′ (40′). Una presenza discreta quella del classe 1996 che però non ha mai fatto mancare il proprio apporto alla causa.

Ndombele è arrivato al Napoli con la formula del prestito oneroso, 500000 euro, con diritto di riscatto fissato a 30 milioni. Il calciatore ha uno stipendio pari a 3,28 milioni di euro, di cui 2,5 a carico deglia zzurri, il resto agli inglesi.

Gli azzurri, seppur non in maniera ufficiale, hanno deciso di non riscattare il calciatore che quindi dovrebbe tornare in Premier. Il Milan, consapevole del fatto che con gli Spurs il mediano non avrà spazio, ha fiutato l’affare. Maldini e Massara avrebbero quindi proposto ai londinesi un prestito secco di un anno, magari a fronte di un indenizzo simile a quello pagato dal club di De Laurentiis. L’operazione è assolutamemte fattibile, Ndombele sarebbe un’integrazione della rosa, non un titolare di Stefano Pioli, prenderebbe il posto di Bakayoko, destinato a tornare al Chelsea a fine prestito.