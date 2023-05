Rescissione dopo lo scudetto: addio a zero

Si profila una possibilità da tenere conto per il calcio Napoli. Si è sparsa la voce: un calciatore andrà via da svincolato.

Ci potrebbe essere una situazione di importanza considerevole per il calciomercato del Napoli. Con lo scudetto ormai vinto, la dirigenza azzurra potrà delineare con maggior concentrazione le prime operazioni da portare a termine il prima possibile in vista della prossima stagione.

La quale sarà particolare, perché gli azzurri giocheranno con lo stemma tricolore cucito sulle loro maglie. Si dovrà lottare per difendere il titolo e portarne un altro per dare continuità al progetto attuale. Per fare si che il ciclo vincente prosegua, nel calciomercato Napoli si presume che avranno luogo delle operazioni simili a quelle alle quali abbiamo assistito nel corso degli ultimi anni, ed in particolare nell’ultima stagione.

Con il vantaggio ulteriore che gli innesti piazzati nel 2022, arrivati nello scetticismo generale e poi rivelatisi dei grossi colpi, nel frattempo si sono ambientati sia dal punto di vista sportivo che umano. La sensazione è che nel calciomercato Napoli dovrebbe avvenire ben poco, visto che la squadra ha rasentato la perfezione per larghi tratti della stagione.

Calciomercato Napoli, pronto un colpo a parametro zero

Ci potrebbe comunque essere almeno una cessione importante, ma come sempre è accaduto, via un campione ne è puntualmente arrivato un altro capace di non far rimpiangere il proprio predecessore. E poi ci sono anche altre situazioni non meno importanti.

Il calciomercato Napoli si focalizzerà anche su figure come quella di Tanguy Ndombele, che ha saputo ritagliarsi un buono spazio nel corso di questa strepitosa annata, dando un contributo lodevole alla causa azzurra. Il 26enne “tuttocampista” francese era giunto in prestito in Campania dal Tottenham, con un accordo per il riscatto da esercitare da parte di Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli di 30 milioni di euro.

Dall’Inghilterra però giungono delle voci che potrebbero favorire il Napoli nella riconferma a costo zero del calciatore. Perché si vocifera dell’intenzione del Tottenham di volere rescindere il contratto con lo stesso Ndombele. L’ingaggio del giocatore (quasi 12 mln di euro a stagione) sembra sia versato dal Napoli per coprire soli 2,5 mln mentre la restante parte sarebbe da addossare agli Spurs.

Al Napoli a parametro zero?

Il sodalizio inglese è reduce da delle stagioni estremamente deludenti, nonostante investimenti ingentissimi pari a centinaia di milioni di euro. La prima cosa che il presidente Daniel Levy ha ordinato da fare sin da subito è stata tagliare le spese il più possibili. E l’ingaggio di Ndombele sembra sia da iscrivere a questa voce.

Questa mossa rilanciata dai media d’Oltremanica lascia pensare che il Napoli non sembra sia disposto ad esercitare il riscatto per 30 milioni di euro inizialmente concordato. Del resto Ndombele non è un titolare quanto piuttosto un ottimo rincalzo. Che però non rientra nei futuri piani del Tottenham, al quale è legato fino a giugno del 2025. Per risparmiare sul pesantissimo ingaggio del calciatore e per non rischiare di tenerlo nella propria rosa, il Tottenham avrebbe intenzione di contattare il suo procuratore per discutere della rescissione del contratto.

A questo punto potrebbe intervenire proprio il Napoli: il 26enne ex Lione è comunque molto stimato da Luciano Spalletti, dai compagni di squadra e da molti tifosi. La prospettiva di potere ingaggiare Ndombele a costo zero per quanto riguarda il cartellino potrebbe portare il club campano a potere offrire una cifra maggiore per l’ingaggio. In generale sembra possibile che, se davvero il giocatore dovesse restare senza squadra a luglio, potrebbe sembrare altamente possibile un punto di incontro con il Napoli, per continuare quello che è un bel rapporto di collaborazione reciproca.