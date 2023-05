Ferma il Napoli e vola in una big: Dia cambia squadra in Serie A

Boulaye Dia ha rovinato la festa al Napoli con l’eurogol che ha costretto i partenopei a rimandare lo scudetto: un club vuole l’attaccante.

La città era vestita a festa, il Maradona traboccava di gioia ed entusiasmo e nulla sembrava poter rovinare quella che doveva essere la giornata più bella da 33 anni a questa parte per la Napoli sportiva. Invece il 32esimo turno di campionato ha soltanto avvicinato ulteriormente il Napoli allo scudetto, senza però consentire ai tantissimi tifosi partenopei di stappare lo spumante. Eppure già poco dopo pranzo erano arrivate splendide notizie da San Siro: la doppietta di Lautaro Martinez e il gol di Gosens consentivano all’Inter di battere 3-1 la Lazio di Sarri.

Con i biancocelesti fermi al palo, al Napoli bastava battere la Salernitana al Maradona per celebrare il suo terzo tricolore. Nel secondo tempo la rete di Olivera sembrava dare il via ai festeggiamenti, ma a cinque minuti dal termine ci ha pensato Dia a pareggiare i conti e a rimandare la gioia.

Ora al Napoli serve solo un punto nelle prossime sei gare per laurearsi campione d’Italia. Molto probabilmente la truppa di Spalletti riuscirà in questo obiettivo già nel prossimo match, in programma giovedì sera a Udine contro i bianconeri di Sottil. Il Napoli potrebbe anche vincere lo scudetto senza giocare: mercoledì sera la Lazio è impegnata all’Olimpico contro il Sassuolo e deve vincere per obbligare i partenopei a conquistare un altro punto per la matematica certezza del titolo.

Dia guastafeste del Napoli: lo vogliono in Serie A

Nel frattempo tutti i riflettori sono per l’uomo che ha rovinato la festa a tutta Napoli, anche se solo momentaneamente. Il guastafeste è Boulaye Dia, centravanti della Salernitana, autore di 12 gol e 6 assist in questa stagione. Una risorsa eccezionale per Paulo Sousa, che si tiene stretto l’attaccante senegalese con cittadinanza francese: con la sua Nazionale ha conquistato la Coppa d’Africa 2021.

Prelevato la scorsa estate dal Villarreal – prestito oneroso di un milione di euro e riscatto fissato a 12 milioni – Dia ha avuto un impatto straordinario a Salerno. Le sue ottime prestazioni hanno attirato l’attenzione di molte squadre importanti. Ai microfoni di DAZN il direttore sportivo dei campani, Morgan De Sanctis, ha tranquillizzato i tifosi, dicendo che la società farà di tutto per convincere il bomber a restare a Salerno.

Tuttavia le sirene sono molte, a cominciare da quella dell’Inter, che sta cercando un attaccante per la prossima stagione. La permanenza di Lukaku non è certa, così come quella di Correa, senza dimenticare la carta d’identità di Edin Dzeko. Ecco perché Marotta e Ausilio hanno messo gli occhi su Boulaye Dia: per strapparlo alla Salernitana servirà un’offerta molto convincente.