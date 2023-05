Serie A, cambia ancora il calendario: nuova data per una super sfida

Sconvolgimenti in Serie A, dove ancora una volta cambia il calendario, scelta infatti una nuova data per una super sfida, ecco di quale match si tratta e quando si andrà a disputare tale incontro.

Altro cambiamento per il campionato italiano, dopo quanto accaduto nell’ultima giornata, anche il prossimo turno avrà una modifica importante rispetto a quanto preventivato in precedenza, andiamo a capire cosa comporterà questo cambiamento.

Ancora una volta protagonista il Napoli, già nel fine settimana scorso, la squadra allenata da Luciano Spalletti ha dovuto osservare un rinvio del match interno contro la Salernitana, la possibilità di vincere lo scudetto sul divano poteva comportare a disordini di tipo pubblico, in quanto la sfida della principale inseguitrice dei partenopei, vale a dire la Lazio, impegnata nella trasferta di Milano contro l’Inter, era prevista la domenica all’ora di pranzo.

Tale opportunità ha portato la Lega di Serie A il rinvio del derby campano dal sabato alla domenica alle ore 15, rinviando di conseguenza il turno infrasettimanale del Napoli ad Udine da martedì 2 a giovedì 4 maggio, sempre al serale.

Cambia il calendario: Serie A, ormai è caos

Il mancato successo sulla Salernitana, ha rinviato lo scudetto, ma vista la possibilità di poter festeggiare il tricolore questo giovedì sera ha riportato al problema dei disordini pubblici, motivo per il quale vi è stata un’ulteriore modifica sull’incontro valido per la 33esima giornata di campionato.

In accordo tra la Prefettura di Udine e di Napoli, città rispettive dell’evento e dei possibili festeggiamenti, è stata chiesta alla Lega Calcio di Serie la possibilità di anticipare l’incontro, sempre in programma giovedì 4 maggio, alle ore 18:30, in modo tale da evitare nel capoluogo campano una notte a dir poco caotica.

Nelle prossime ore è atteso il confronto tra le parti con la Prefettura di Udine, chissà se la richiesta di spostare al tardo pomeriggio di giovedì il match tra Udinese e Napoli verrà accolto, mancando poco all’evento, la decisone dovrà in ogni caso essere presa nel giro di poco tempo.

Da ricordare come la squadra partenopea potrebbe festeggiare il terzo scudetto della sua storia questo mercoledì sera, qualora la Lazio non dovesse vincere in casa contro il Sassuolo, senza aver ancora giocato in terra friulana. Un’attesa durata 33 anni per gli azzurri, con i tifosi pronti al momento tanto atteso, anche se resta da stabilire quando potrà avvenire con matematica certezza la conquista del titolo.