Federica Nargi bollente in intimo: spettacolo ad alta quota

Federica Nargi in intimo regala uno spettacolo indimenticabile ai suoi ammiratori: visioni che non lasciano davvero scampo

Con Federica Nargi è davvero impossibile annoiarsi. Il fascino e la sensualità della modella e showgirl romana hanno scritto vere e proprie pagine di leggenda e di questo passo continueranno a farlo davvero per tanto tempo.

L’ex velina di Striscia la Notizia rappresenta uno degli ideali di femminilità e classe più acclamati. Al punto che la sua fama e l’ammirazione dei fan sono trasversali e coinvolgono tutti. E non potrebbe essere altrimenti.

Federica Nargi, tra le più amate degli italiani senza discussione: splendida è dire poco

Nei quattro anni nel popolare tg satirico, Federica, in coppia con l’amica e collega Costanza Caracciolo, si è evidenziata come degna erede delle varie Elisabetta Canalis, Giorgia Palmas, Melissa Satta, aggiungendosi a loro nella lista delle bellezze più sognate dal grande pubblico.

Da lì, una carriera lanciatissima nel mondo della moda e dello spettacolo, con eleganza, classe e stile da vendere. E riuscendo, anche se sembra incredibile, sempre a superare se stessa e a risultare ancora più affascinante della volta precedente.

La 33enne regala spettacolo in ogni occasione con le sue apparizioni pubbliche e sui social, dei quali è una autentica regina. La compagna dell’ex calciatore Alessandro Matri, non a caso uno degli uomini più invidiati dello Stivale, vanta ormai su Instagram oltre quattro milioni di followers.

Federica Nargi in intimo sul terrazzo: Instagram va totalmente in tilt

Un pubblico vasto e sempre più affezionato per la splendida Federica, che quando si tratta di stuzzicare la fantasia dei fan usa spesso e volentieri l’artiglieria pesante. E questa ne è l’ennesima prova.

Gli ultimi scatti ‘salutano’ il mese di aprile, entrando in quello di maggio e in una fase ancora più calda e assolata dell’anno. Federica ci mette il carico da novanta nell’alzare le temperature, esibendosi sul terrazzo di casa sua, in una delle zone più esclusive di Milano, sfoggiando slip e canotta intima, con espressione ammiccante e seducente. La sinuosità delle sue forme e l’abbigliamento provocante non lasciano scampo, una visione che accende in un attimo la passione e la fantasia di tutto il web. Qui siamo forse oltre l’illegale e qualcuno fa notare a Federica quanto immagini del genere mettano a rischio le coronarie di tutti i fan: “Ci vuoi male a tutti, te lo dico”.