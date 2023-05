Dal Napoli alla Juve: rescissione e firma

Rescissione del contratto e firma con la Juventus: inaspettato e clamoroso colpo di scena per uno degli azzurri di Luciano Spalletti

Una manciata di ore e potrà esplodere la festa. Tutto si deciderà tra mercoledì 3 maggio e giovedì 4 maggio. Se la Lazio non sconfiggerà, all’Olimpico, il Sassuolo, sarà aritmeticamente scudetto per il Napoli, il terzo della sua quasi centenaria storia.

La delusione dei tifosi per il tricolore sfumato nei minuti finali del match contro la Salernitana è stata metabolizzata, complice anche l’atteggiamento “filosofico” con cui è stato accolto il pari con i granata. “Abbiamo aspettato 33 anni, possiamo attendere altri 3 giorni“, il pensiero che accomuna i tifosi azzurri.

Niente drammi, dunque, solo un incidente di percorso. Il terzo scudetto del Napoli è di fatto da tempo in bacheca tanto che dalle parti di Castel Volturno sono già iniziate le grandi manovre in vista della campagna di rafforzamento per la prossima stagione.

Ndombelé, rescissione e firma: dal Napoli alla Juventus

Fari puntati non solo sui grandi protagonisti della trionfale cavalcata del Napoli. In estate è molto prevedibile che scatterà l’assalto delle big d’Europa a Victor Osimhen, con De Laurentiis che proverà a non cedere alle offerte monstre per il nigeriano. O almeno è quello che si augurano i tifosi.

Di certo, il patron azzurro non farà le barricate per trattenere Tanguy Ndombelé. Il francese di origini congolesi è in prestito dal Tottenham ma molto probabilmente non verrà riscattato. Il suo rendimento non è stato all’altezza delle aspettative dello staff azzurro e dei tifosi. Non per nulla, il centrocampista francese, il grande colpo dell’estate scorsa per il centrocampo, è progressivamente retrocesso nelle gerarchie di mister Luciano Spalletti. Da giocatore di “peso” e di caratura internazionale a panchinaro. Difficile, quindi, che il Napoli, da sempre attento all’equilibrio dei conti societari, possa permettersi ancora un simile “lusso” (in termini economici) in panchina.

Comunque, se, a quanto sembra, il futuro di Ndombele è lontano da Napoli, non è detto che debba dire addio all’Italia. Se il Napoli non riscatterà il francese, il Tottenham con molta probabilità avvierà la trattativa con l’entourage di Ndombele per la rescissione del contratto. E a questo punto potrebbe entrare in gioco la Juventus che in passato ha seguito con interesse il centrocampista francese. I bianconeri, dunque, potrebbero fare più di pensierino per un Ndombelé a parametro zero. Del resto, se in questa stagione non ha reso secondo le aspettative, Ndombelé ha mezzi tecnici e soprattutto fisici da primo della classe nel suo ruolo. Un’occasione, quindi, da cogliere al volo per i bianconeri anche in previsione del possibile addio di Adrien Rabiot. Staremo a vedere.