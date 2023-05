Nuovo affare Napoli-Bologna: in estate altro colpo azzurro

Il Napoli si guarda già intorno per il prossimo mercato. Lo scudetto vinto in questa stagione non placa la fame degli azzurri: ecco il nuovo obiettivo

Il Napoli ha vinto il campionato e può già pensare senza problemi alla prossima stagione. L’obiettivo di De Laurentiis è quello di consegnare a Spalletti una rosa che possa competere su tutti i fronti. L’eliminazione dalla Champions League è stata cocente, ma la delusione è stata spazzata via dalla gioia per il terzo scudetto della storia. Il mercato si avvicina ed è già tempo di intavolare le trattative. Il mister chiederà di rinforzare la rosa poiché le seconde linee spesso hanno deluso le aspettative.

Un colpo potrebbe arrivare in difesa e i tifosi sperano di non perdere i pezzi pregiati. Osimhen è richiesto da mezza Europa: su di lui c’è forte l’interesse del Bayern Monaco. Servirà un’offerta da almeno 100 milioni. Stesso discorso per Kvaratskhelia. Il georgiano ha molto mercato, ma ha giurato amore al Napoli. Il prossimo anno la Champions diventa l’obiettivo principale. I partenopei possono ambire a fare meglio dei quarti di finale ottenuti quest’anno. Servirà uno sforzo sul mercato per arrivare al livello dei top club. Ecco chi è il primo obiettivo per l’estate.

Napoli, colpo in difesa: arriva dal Bologna

Archiviato il campionato, il Napoli pensa già al futuro. Dietro agli azzurri c’è la lotta per la Champions, ma Spalletti può concentrarsi già sulla prossima stagione. De Laurentiis dovrà investire per confermarsi come campioni d’Italia e cercare di vincere anche in Europa. Ci sono già dei nomi sul taccuino di Giuntoli. Uno può arrivare dal Bologna. È ottimo il rapporto tra le due società dopo le trattative per Verdi e Diawara degli anni scorsi. In questo caso si parla di un difensore ed è Posch. Una vera e propria rivelazione della Serie A. L’austriaco è l’obiettivo numero 1 e in questa stagione ha anche messo a referto 5 reti. Può giocare sia come terzino destro che come difensore centrale.

Un jolly che farebbe molto comodo a Spalletti. Oltre a lui serviranno anche altri rinforzi. Inoltre è in forse la permanenza di Osimhen. Il nigeriano si trova benissimo a Napoli, ma le offerte delle big europee spaventano. Il futuro si decide adesso e Victor dovrà ragionare sul suo futuro. Spalletti si augura di averlo anche nella prossima stagione. Il capocannoniere del campionato non può andare via. Lo sperano anche i tifosi azzurri.