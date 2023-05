Monica Bertini fa impazzire i suoi tantissimi fan. La bella giornalista sportiva delle reti Mediaset è sempre più attiva sui suoi profili social

L’appellativo di ‘signora del calcio italiano’ che le è stato di recente affibbiato sembra davvero calzarle a pennello. Ed è assolutamente meritato: Monica Bertini si è ritagliata con il passare del tempo una ruolo sempre più importante all’interno della redazione sportiva del colosso fondato da Silvio Berlusconi. Ora la quarantenne giornalista parmense è un vero e proprio pilatro della programmazione sportiva, essendole stata affidata due anni fa la conduzione di Pressing in onda ogni lunedì sera su Italia 1.

La Bertini ha raggiunto probabilmente l’apice della sua carriera passo dopo passo, attraverso una crescita graduale ma inarrestabile. Dopo gli studi ha iniziato a collaborare con qualche emittente locale della sua città natale per poi apparire sulle frequenze di Sportitalia. Ma la prima vera svolta avviene nel 2014 quando si trasferisce negli studi di Sky Sport dove resta poco più di due anni alla conduzione del telegiornale sportivo.

Infine nel 2016 l’ultimo passo, il trasferimento negli studi di Mediaset dove sia sui canali Premium che in quelli in chiaro si fa apprezzare per le sue indubbie capacità professionali. Ma la grande popolarità arriva nel momento in cui Monica Bertini decide di farsi vedere con sempre maggiore frequenza sui suoi profili social.

Monica Bertini, relax bollente: la copre solo l’asciugamano. Fan in estasi

E’ in particolare Instagram il luogo virtuale in cui la giornalista parmense condivide con il suo quasi mezzo milione di fans alcuni momenti della sua vita quotidiana, spesso quelli dedicati al tempo libero e al relax. Ed è attraverso gli scatti postati sul suo profilo che la Bertini ha mostrato il suo lato più sensuale e femminile. Del resto, le foto e le immagini parlano da sole e spesso non hanno bisogno di commenti.

La quarantenne giornalista di Parma trasuda sensualità da tutti i pori. Una sensualità che abbinata a doti innate come eleganza e raffinatezza crea una miscela a dir poco esplosiva. Uno degli ultimi scatti ha fatto letteralmente impazzire i suoi fan: la Bertini appare distesa sul lettino di un centro benessere, con indosso solo ed esclusivamente da un asciugamano che ne scopre solo le bellissime gambe. I capelli lunghi sciolti sulle spalle e il sorriso ammaliante fanno il resto. Inutile sottolineare il tono di alcuni commenti piovuti a frotte sulla sua bacheca. E il numero di fan aumenta a vista d’occhio.