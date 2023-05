Cristiano Ronaldo, basta così: la foto con Georgina non lascia dubbi

Cristiano Ronaldo e la compagna Georgina Rodriguez: la foto parla da sola.

La vita di Cristiano Ronaldo è cambiata dai suoi primi passi in quel di Riyad, in una realtà tutt’altro che nota e molto diversa rispetto a quella europea. Ronaldo ha accettato la sfida dell’Al Nassr andando a giocare in un contesto calcistico che necessita ancora di crescere.

Il suo impatto è stato ovviamente decisivo, la Saudi Pro League è diventata subito più interessante e molti tifosi del campione di Madeira ne hanno subito apprezzato il valore. Ovviamente il livello ancora molto basso, ma quantomeno si può dire che la sola presenza di CR7 desta più curiosità. Alla pari delle sue gesta in campo, Ronaldo sta facendo parlare di sé anche per la sua vita sentimentale con la bella Georgina Rodriguez, la quale è stata “accusata” di spendere cifre enormi alle spalle del campione. Ma quanto c’è di vero? Secondo entrambi assolutamente niente.

Ronaldo-Georgina: la foto che chiarifica tutto

Ronaldo, secondo diversi rumors provenienti da alcuni media spagnoli, non avrebbe accettato volentieri il comportamento della sua Georgina accusata di spendere cifre folli per mantenere la sua vita di certo molto lussuosa. I due stanno insieme ormai dal 2016 e ne hanno passate di cotte e di crude. Georgina ha vissuto accanto a Ronaldo in tutte le sue esperienze europee per poi compiere il ‘grande salto’ alla volta della Penisola Arabica, in quella Arabia Saudita che è nota a livello internazionale per il poco rispetto nei confronti dei diritti umani. Malgrado ciò Ronaldo ha accettato l’offerta mostruosa dell’Al Nassr avviando la sua ennesima avventura.

Le voci di un imminente rottura tra il calciatore e l’influencer non nascono da oggi, sono note da un bel po’ di tempo ma sono appunto solo voci in quanto, a detta stessa della Rodriguez, il rapporto tra i due è sempre sereno. Ci sono stati sicuramente molti litigi, specie nei primi giorni a Riyad dove passava ore e ore nei negozi spendendo cifre enormi (tanto che la stessa suocera e mamma di CR7, Dolores Aveiro, si sarebbe infastidita), ma tutto sommato queste questioni si sono dimostrate del tutto irrilevanti.

I due sono felici e lo hanno fatto capire chiaramente in una recente foto caricata da Ronaldo sul suo profilo Instagram. “Cheers to love“, recita la didascalia scelta da CR7 che intende mettere a tacere le migliaia voci che parlavano di rottura.