Udinese-Napoli, arriva una clamorosa decisione: tifosi azzurri col fiato sospeso

Manca un ultimo passo al Napoli per sancire la vittoria ufficiale di uno scudetto atteso da ben 33 anni. Gli azzurri si preparano a far esplodere la festa, ed anche il club e la città si muovono di conseguenza con una novità per Udinese-Napoli

A Napoli è atteso l’ultimo tassello prima di poter festeggiare uno scudetto tanto atteso ed agognato quanto meritato per quanto fatto vedere in campo dalla squadra allenata da Luciano Spalletti. Una cavalcata pazzesca quella messa in scena da Osimhen e soci, che hanno sfiorato la vittoria aritmetica già domenica scorsa contro la Salernitana, salvo strozzare l’urlo in gola per il gol di Dia.

Un super festeggiamento solamente rimandato, o addirittura ‘prolungato’ come evidenziato dallo stesso Spalletti dopo la partita. Il popolo partenopeo attende di liberare un grande urlo di gioia da 33 anni, e ormai non sta più nella pelle. Intanto club e città si preparano a gestire ed accogliere nuovamente il fiume in piena dei festeggiamenti, come fatto già in occasione dello scorso fine settimana. Stavolta il Napoli però sarà di scena ad Udine in trasferta, e la società ha quindi pensato ad una soluzione differente per rendere tutti partecipi anche dal capoluogo campano.

Verso Udinese-Napoli con una novità: pronti i maxi-schermi al Maradona per seguire la partita

Maxi-schermi allo stadio Diego Armando Maradona per seguire insieme Udinese-Napoli: è questa una delle misure annunciate dal prefetto Claudio Palomba al termine del comitato di ordine e sicurezza dedicato proprio alla festa scudetto degli azzurri.

Al Maradona sono stati installati ben 8 schermi, due per ogni settore, e l’ingresso avrà un prezzo simbolico di 5 euro. Un cambio di programma forte e deciso utile a favorire i tifosi anche in questa circostanza. Un concetto ribadito anche dallo stesso De Laurentiis a margine del tavolo tecnico in Prefettura: “Mi è venuto in mente, vista la limitazione del settore ospiti quando si va in trasferta, di dare vita a un’implementazione dei due schermi esistenti al Maradona con altri otto schermi, uno per ogni settore: sono schermi supplementari dove poter trasmettere in diretta la partita di Udine. Abbiamo dovuto istituire un prezzo simbolico di 5 euro, identico per ogni settore”.

Un gesto forte e che certifica ancora una volta tutta l’intenzione da parte del club di tenere sempre più vicino il calore dei tifosi e della città, per un traguardo storico ormai sempre più vicino.