Zaira, i capelli nascondono il dettaglio piccante: che visione

La splendida sorella di Wanda, Zaira Nara, mette in mostra un fisico da capogiro e soprattutto, un dettaglio molto hot.

34 anni, modella dal viso bellissimo e fisico letteralmente pazzesco. Ecco chi è la sorella minore della bella Wanda, Zaira Nara. In molti, qui in Italia, hanno conosciuto prima Wanda, ex di Maxi Lopez ed attuale moglie di Mauro Icardi, ma si sono poi affezionati anche alla sorella minore, una volta scoperta sui social.

Infatti, buon sangue non mente ed anche la bellissima Zaira ha dimostrato di avere un corpo mozzafiato e curve da ammirare ogni giorno sui social. La meravigliosa sudamericana che è conosciuto soprattutto in Argentina, ha infatti dal canto suo, un buon numero di seguaci su Instagram. I follower della stupenda mora, sono ad oggi, 5,4 milioni.

Zaira, dettaglio piccante: visione hot

Nata anche lei a Boulogne Sur Mer, la stupenda modella classe ’88, ha un forte legame con la sua Buenos Aires, soprattutto per quanto riguarda il calcio. Se di sua sorella non conosciamo la fede calcistica nella sua patria, di Zaira invece una cosa è certa. Ama tantissimo il Boca Juniors, squadra in cui ha giocato anche Diego Armando Maradona. A proposito, anche lei ha avuto un fidanzato calciatore. In passato, è stata con l’attaccante, Diego Forlán.

Oggi però, la bellissima sudamericana è mamma di Malaika, di cui padre è l’attuale compagno: Jakob Plessen. Intanto, si sa anche qualcosa del suo passato non amoroso, ad esempio che ha iniziato da giovanissima a tentare di sfondare nel mondo della moda e che la sua prima agenzia fu la Dotto Models, lasciata poi nel 2008 per la Mauricio Catarin. Oggi invece, lavora per la Multitalent Agency.

Insomma, con quei suoi occhioni azzurri e quelle curve che farebbero impazzire chiunque, anche la splendida Zaira, così come Wanda, ha sempre avuto le idee chiare sul proprio futuro. Ovviamente, la bellissima argentina, i consensi li cerca anche sui social ed è per questo che molto spesso, sul suo profilo ci sono foto bollenti.

In uno dei suoi ultimi post, la bellissima modella che compirà 35 anni tra pochi mesi, ha lasciato di nuovo tutti a bocca aperta, grazie ad una sua arma che a giudicare dai like, funziona. Si scopre, ma lascia un effetto vedo/non vedo che incuriosisce tutti. I capelli di Zaira sono infatti lunghissimi, tanto da coprire il suo bel seno che con la giacca aperta, resta scoperto. Non si vede molto, ma lo scatto è hot quanto basta.