FIGC: cambia tutto dopo il ricorso, interviene il governo

E’ sempre più un braccio di ferro tra club e FIGC dopo le ultime vicende. E il governo potrebbe nel giro di poco intervenire.

Non saranno mesi semplici per la FIGC. Il campionato si avvia ormai alla conclusione, ma si prospetta una situazione assolutamente ingarbugliata considerando i diversi ricorsi presentati dai club contro le penalizzazione.

E su un caso in particolare potrebbe addirittura intervenire il governo per cercare di risolvere il contenzioso con la FIGC. Si tratta di una svolta assolutamente improvvisa e non ci resta che aspettare le prossime settimane per capire cosa succederà e se alla fine ci saranno delle novità importanti in questo caso.

FIGC: il club non ci sta, richiesto l’intervento del governo

La stagione sta per concludersi, ma il rischio è quello di dover fare i conti con una classifica sub iudice e quindi non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro e naturalmente provare a capire meglio cosa potrà succedere. La speranza dei tifosi è quella di poter riottenere definitivamente i punti persi per strada, ma nessuna decisione è ancora stata presa e perciò presto saranno comunicate tutte le scelte definitive sul futuro dello stesso club.

Come riferito da La Gazzetta del Sud, l’onorevole Cannizzaro ha chiesto l’intervento del governo per risolvere la diatriba tra la Reggina e la FIGC. L’obiettivo è quello di chiudere il prima possibile la vicenda e riottenere i tre punti che sono fondamentali per il futuro del club in vista dei play-off. La strada, però, è assolutamente da percorrere e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro.

Si tratta di una vicenda che potrebbe bloccare anche l’inizio dei play-off considerando che il club ha intenzione di ricorrere in tutte le sedi e quindi difficilmente la situazione si risolverà in breve tempo senza la restituzione dei tre punti.

Ultime Reggina: play-off sempre più lontani

La situazione Reggina è assolutamente in continuo aggiornamento e vedremo se alla fine gli amaranto disputeranno i play-off oppure no. Il rischio è quello di ripetere un caso Palermo e quindi niente spareggi promozione per questioni di tempistiche.

Da qui la richiesta di accelerare i tempi ed arrivare ad una soluzione definitiva in tempi brevi. Vedremo cosa succederà e quali saranno alla fine le decisioni. Sicuramente la vicenda è finita in Parlamento con la richiesta di intervento governo e solo nelle prossime settimane scoprire se ci sarà oppure no.