Panico a Napoli, scossa di terremoto nelle ore dello scudetto: cos’è successo

Mentre il Napoli si appresta a vincere il suo terzo scudetto, una ‘scossa’ di terremoto agita i dintorni del Maradona: cosa è successo

Il conto alla rovescia è ormai prossimo allo zero, anzi al tre visto che tanti saranno gli scudetti del Napoli una volta che la squadra di Spalletti farà il passo definitivo verso la vittoria del campionato

Manca un punto ai partenopei per avere la matematica certezza di essere campioni d’Italia. Il primo match point è stato sprecato dai partenopei: contro la Salernitana è arrivato soltanto un pareggio che ha di fatto rimandato la festa tricolore. Una festa che era già tutta pronta con lo stadio imbandierato e deciso a vivere una giornata indimenticabile. Domenica 30 aprile, per certi versi, lo è stata lo stesso. I tifosi del Napoli hanno potuto abbracciare i propri beniamini, consapevoli che la matematica è ormai davvero soltanto una formalità.

Certo un po’ di rammarico è rimasto dopo il gol di Dia, arrivato quando ormai il novantesimo era alle porte e la festa sugli spalti era già iniziata. Una festa partita al gol del pareggio dell’Inter contro la Lazio (i nerazzurri hanno poi vinto 3-1) ed è esplosa in tutta la sua potenza quando a segnare è stato il Napoli con Olivera. La rete dell’uruguaiano avrebbe dovuto essere quella dello scudetto, ma così non è stato.

Olivera segna: terremoto a Napoli

Al momento del gol azzurro, ad ogni modo, la gioia del Maradona è stata davvero incontenibile. Dopo 33 anni di attesa, il popolo partenopeo ha esultato, provocando addirittura una piccola scossa di terremoto, pari al 2° grado della scala Richter.

A misurarla sono stati i ricercatori del Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura dell’Università di Napoli Federico II che hanno piazzato intorno allo stadio di Fuorigrotta dei sensori capaci di rivelare movimenti sismici. Ebbene, la strumentazione ha rivelato dei movimenti corrispondenti ad una scossa di terremoto.

Stando a quanto affermato dagli stessi ricercatori, al momento del gol di Olivera la terra ha tremato a causa soprattutto dei salti dei tifosi presenti sugli spalti. Nel dettagli, spiegano gli studiosi, è come se ogni tifosi presente al Maradona avesse compiuto due salti in un secondo. Niente di allarmante, quindi, ma soltanto la gioia irrefrenabile dei tifosi del Napoli. La stessa che ora aspetta la matematica dello scudetto per esplodere definitivamente. Potrebbe succedere giovedì con un pareggio contro l’Udinese alla ‘Dacia Arena’ o essere anticipata a mercoledì sera se la Lazio in casa non riuscisse a battere il Sassuolo. Il conto alla rovescia ormai sta per terminare: il terzo scudetto è sempre più vicino.