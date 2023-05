Scandalo Piqué-Shakira, arriva la notizia che tutti attendevano

Novità sul fronte Piqué-Shakira: dopo mesi di battaglie legali e mediatiche, arriva la notizia che tutti i fan della coppia aspettavano con ansia.

Passano i mesi e le cose cambiano, anche tra chi si è prima tanto amato, poi detestato senza tregua. Arrivano novità importante sul fronte Piqué-Shakira. A distanza di ormai molto tempo dalla notizia della rottura di una delle coppie più chiacchierate al mondo, in questi giorni sono arrivati aggiornamenti importanti. Inaspettatamente, è accaduto qualcosa che tutti i fan della coppia attendevano con ansia ormai da mesi, una notizia che potrebbe far cambiare idea rispetto all’intera vicenda della loro rottura, gestita non proprio benissimo da entrambe le parti.

Appassionati più che mai quando stavano insieme, Shakira e Piqué hanno dimostrato infatti di essere mossi dallo stesso fuego anche una volta terminata la loro storia. E se la prima ha deciso di vendicarsi con le sue armi, gettando fango sull’ex compagno e sulla sua attuale fidanzata, Clara Chía, il secondo ha addirittura, se possibile, fatto peggio, lasciandosi andare nelle scorse settimane a dichiarazioni generaliste in grado di offendere non solo Shakira, ma tutte le popolazioni del Sud America.

Insomma, in una situazione di grande tensione e di attenzione mediatica, un gesto distensivo era proprio quello che ci voleva, ed è arrivato in questi ultimi giorni, grazie ad alcuni paparazzi e al mondo dei social, su cui sono apparse delle fotografie che i fan attendevano da tempo.

Le prime foto di Piqué con i figli dopo la separazione

Salvo colpi di scena che sarebbero, quelli sì, clamorosi, sappiamo benissimo che Gerard e Shakira non torneranno insieme. Ma in questa vicenda le vere vittime sono state, secondo i fan della coppia, i figli, che si sono ritrovati in mezzo a una vera e propria guerra. Non a caso, l’ex calciatore e la cantante hanno cercato di risolvere subito il nodo più spinoso, e già sul finire dello scorso anno avevano trovato un accordo per l’affidamento dei bambini. Da allora non si era saputo più nulla, però, fino a questi giorni.

Per la prima volta, Piqué è stato infatti pizzicato in compagnia dei suoi piccoli Milan e Sasha. In questi giorni l’ex Barça ha infatti deciso di trascorrere un periodo di vacanze a Miami, lì dove la popstar ormai risiede insieme ai due bambini, e stavolta non si è nascosto alle telecamere, mostrandosi come il padre amorevole che è sempre stato.

D’altronde, l’accordo è chiaro. Piqué ha diritto a trascorrere dieci giorni al mese con i bambini, mentre per i restanti venti dovranno rimanere con la madre, salvo ulteriori accordi tra i due. E per non farsi mancare nulla, in questo periodo in Florida Gerard ha anche deciso di prendersi del tempo per visitare, insieme alla nuova fidanzata, alcuni appartamenti a Miami, consapevole che, se vuole stare ogni mese con i suoi bambini, sarà più comodo avere una base d’appoggio anche lì dove loro abitano. Insomma, non si tratta di un lieto fine, ma almeno le cose stanno iniziando a prendere una piega più civile. Per la gioia non tanto dei loro fan, quanto dei piccoli Milan e Sasha.