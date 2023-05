Milan: esclusione dall’Europa? La decisione dalla Francia

Da qualche giorno si vocifera in maniera sempre più insistente di una possibile esclusione del Milan dalle competizioni europee. Il problema è che RedBird è proprietaria di entrambi i club e le norme UEFA lo vietano. Adesso arriva l’annuncio dalla Francia che sa di decisione ufficiale.

In casa Milan, oltre alle questioni di campo, tiene banco il futuro nelle competizioni europee. Il Tolosa, infatti, condivide la proprietà con i rossoneri e le norme UEFA vietano che ciò possa accadere nelle coppe. La squadra francese, con l’ultima vittoria ottenuta, si è guadagnato il pass in maniera ufficiale per la fase a gironi della prossima Europa League e questo rischia di mettere in difficoltà anche il Milan. Andiamo a vedere come stanno le cose e quali sono gli ultimi sviluppi.

Milan, esclusione dalle coppe europee?

Il Milan è in piena lotta per un piazzamento in UEFA Champions League ma la concorrenza è di quelle importanti. Al momento, infatti, i rossoneri sono a pari punti con l’Inter e con la Roma al quarto posto in classifica, con l’Atalanta che segue a sole due lunghezze. Il rischio di qualificarsi solo, si fa per dire, in Europa League è concreto. Come detto, però, per quelle che sono le norme UEFA allo stato attuale ciò non sarebbe possibile. Non possono, infatti, disputare la medesima competizione europea club che hanno la stessa proprietà.

Il direttore generale del Tolosa Olivier Jaubert è stato intervistato su questa tematica. L’obiettivo, in tal senso, è capire se i francesi rischiano seriamente di essere tagliati fuori dall’Europa League, guadagnata con uno sforzo importante tanto da parte della proprietà quanto dalla squadra e dall’allenatore. E le sue parole sono state chiare sul futuro di questa compagine: “Non c’è nessun tipo di problema. Il dossier è stato preso in consegna da tutti gli addetti all’interno del club. Ci siamo confrontati ed il presidente ci ha rassicurato: l’anno prossimo giocheremo in Europa“.

Caos RedBird, le ultime

L’incertezza è tanta dal momento che sono numerosi i fattori che vanno ad incidere su questo argomento. A partire, ovviamente, dalla competizione internazionale alla quale il Milan prenderà parte. La speranza, ovviamente, è quella di tornare in UEFA Champions League, ma l’Europa League al momento non si può escludere. In tal caso è giusto farsi trovare pronti per capire come comportarsi e che cosa fare.