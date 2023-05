Gianluca Vialli, gesto choc: lacrime tra i tifosi

La Sampdoria non sta vivendo un momento felice in campionato, soprattutto il 5-0 di Firenze quando mancano sei giornate al termine della stagione.

La squadra allenata da Dejan Stankovic è ad un passo dalla retrocessione in Serie B: i blucerchiati non hanno vissuto una stagione coi fiocchi che, salvo sorprese, terminerà con i saluti al massimo campionato italiano. La formazione ligue le sta provando tutte per restare in Serie A, nonostante le difficoltà societarie con lo stesso tecnico serbo che ha manifestato la voglia di dimettersi dopo il pesante ko del Franchi.

Intanto nelle scorse ore un gesto ignobile commesso a sfregio contro i tifosi della Sampdoria e del compianto Gianluca Vialli: è stato vandalizzato un murales dedicato all’ex attaccante blucerchiato ed ex capo delegazione della Nazionale Italiana.

Sampdoria, rabbia tifosi: vandalizzato il murales di Vialli

Non ci sono parole per l’ignobile gesto al molo di Quinto, a Genova, dove da un po’ di tempo presenzia un murales dedicato a Gianluca Vialli. Un posto di cuore, simbolico dedicato ad una persona cara al popolo della Sampdoria, e che, sarebbe dovuto essere rispettato da tutti. Un gesto assurdo che va oltre il tifo, oltre il calcio.

E’ la terza volta che accadono questi gesti a Genova, la seconda volta al Molo: in un altro quartiere su un’opera d’arte che lo raffigura, lo scorso gennaio era comparso un adesivo con un topo anziano in maglia blucerchiata. Nelle scorse settimane, invece, il murales è stato coperto con della pittura grigia, con il popolo della Sampdoria che si è attivato con l’obiettivo di ripristinare il luogo sacro… E ancora, nelle scorse ore è stato modificato il numero 9 di Vialli in una B. Uno sfottò di cattivo gusto che sta ad indicare la Serie in cui la Samp giocherà la prossima stagione. In più è stata aggiunta la scritta “Doria m****” e una delle sciarpre presenti è stata bruciata.

Un gesto immediatamente commentato e condannato da Angelo Vaccarezza, presidente dello Sampdoria Club ‘Luca Vialli e Bobby Gol’: “I responsabili non sono tifosi avversari, sono nemici dello sport, di tutto il calcio”. Non è la prima volta che accade nel capoluogo ligure, dopo la morte dell’ex centravanti. Ira funesta e rabbia via social da parte del popolo blucerchiato che ha voluto così commentare l’accaduto: “Gesto compiuto da imbecilli”.