E’ sempre più Monica Bertini la nuova signora del calcio italiano. Aumentano i fans della splendida giornalista e conduttrice dei programmi sportivi di Mediaset

C’è chi resta sintonizzato il lunedì fino a tardissima serata solo per poterla ammirare in tutta la sua scultorea e raffinata bellezza. E c’è anche chi la considera a tutti gli effetti la nuova ‘signora del calcio italiano‘. Stiamo parlando di Monica Bertini, la 40enne giornalista e conduttrice dei programmi sportivi di Mediaset che negli ultimi tempi sta ricevendo ampi consensi e un clamoroso successo di pubblico. Quarant’anni, originaria di Parma, la Bertini ha bruciato le tappe e nel giro di pochi anni è diventata un punto di riferimento delle redazione sportiva di Mediaset.

Dopo un primo approccio con il mondo del giornalismo sportivo in alcune emittenti locali, il grande salto per la bellissima Monica è arrivato con la chiamata a lavorare per Sky Sport. Nella redazione del colosso televisivo satellitare la Bertini è rimasta poco più di due anni, il tempo di maturare grande esperienza prima di approdare nel 2016 alla tv del Biscione. A Mediaset ha condotto il tg sportivo per poi essere chiamata alla conduzione di programmi e contenitori calcistici.

Serie A Live sui canali Premium è stato il battesimo del fuoco, ora Pressing in onda lunedì sera su Italia 1 è stata la sua consacrazione. Ma la popolarità di Monica Bertini ha conosciuto un vero e proprio exploit grazie soprattutto alla sua presenza sempre più costante sui social network. Il suo profilo Instagram in particolare, arricchito da scatti e foto che ne mettono in risalto la sua debordante sensualità, viene preso d’assalto da centinaia di migliaia di followers.

Scollatura da capogiro: Monica Bertini regina di Mediaset

I suoi fan non perdono l’occasione di inviarle messaggi di ogni tipo: tanti elogi, qualche apprezzamento fin troppo sopra le righe e addirittura qualche proposta di matrimonio. La diretta interessata, com’è ovvio che sia, non fa una piega e continua ad arricchire la sua bacheca con scatti e foto legati alla sua attività lavorativa e al tempo libero.

Uno degli ultimi è stato letteralmente preso d’assalto. Fasciata con un abito fucsia, con una scollatura che mette in risalto il suo opulento decolleté, la Bertini si mostra pochi istanti prima di andare in diretta su Italia 1 con l’ultima puntata di Pressing andata in onda lunedì scorso. Un momento sempre molto atteso per un appuntamento destinato a durare fino al termine del campionato.