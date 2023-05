Valentino Rossi, annuncio ufficiale: ce l’ha fatta, tifosi al settimo cielo

By

Valentino Rossi non smette mai di stupire e rilancia in grande stile: i tifosi sono davvero al settimo cielo per la notizia

“Il Dottore” al momento si sta concentrando sulle gare di Endurance, per puntare dritto alla 24 Ore di Le Mans nel 2024. Ora però c’è anche un’altra novità che ha fatto impazzire i fan in giro per il mondo.

Il presente di Valentino Rossi è costituito da un duplice impegno: le quattro ruote da protagonista e le due da gestore. Si perché in pista ancora si diletta a modo suo, a suon di gare di Endurance all’interno del Fanatec GT World Challenge Europe, con il team BMW. L’obiettivo resta quello di presentarsi al meglio nell’estate 2024 per la 24 Ore di Le Mans, quando dovrebbe tentare l’assalto alla gara di durata più famosa del mondo.

L’altro ruolo è invece legato al team che porta il suo timbro, ovvero il Mooney VR46, gestito da Uccio Salucci e con Bezzecchi e Marini a darne lustro in pista. Proprio in Argentina quest’anno è arrivato il primo successo in MotoGP, un traguardo davvero fantastico dopo appena due stagioni scarse.

La classe regina del Motomondiale resta sempre il grande amore di Vale, che non può recidere quel cordone ombelicale che si è in qualche modo solo parzialmente interrotto nel novembre 2021, al momento del ritiro.

Valentino Rossi, nuovo ruolo in Yamaha: sarà ufficialmente ‘Brand Ambassador’

Una notizia di grande valore mediatico e simbolico ha riguardato in queste ore Valentino Rossi e la Yamaha. Si perché la casa di Iwata ha annunciato di aver messo nuovamente sotto contratto il #46 con il ruolo di ‘Brand Ambassador’. Il contratto tra le due parti è già stato firmato, come confermato dallo stesso Rossi.

“Il Dottore” si è detto molto felice di questo nuovo corso, ribadendo la sua vicinanza ai tre diapason e il suo apprezzamento per le moto costruite ad Iwata. Lo stesso Tetsu Ono, Direttore Generale Motorsport Strategy di Yamaha e Linn Jarvis, amministratore delegato, hanno ribadito come la notizia possa dare una grande spinta a tutta l’azienda, con un pizzico di ribalta mediatica che non guasta.

Rossi ha collezionato ben 142 podi e 56 vittorie in 16 stagioni con la Yamaha. In totale i titoli mondiali sono stati 4, a coppie di due (2004-2005, 2008-2009). Vedremo se i fasti di un tempo potranno essere rinverditi da questo nuovo corso.