La maglia bianca regala un sogno: Cristina Buccino da applausi

Trasparenze che infiammano il web: la stupenda Cristina Buccino se ne intende eccome, i fan impazziscono alla vista.

In Italia così come fuori. Ormai la stupenda modella, influencer e showgirl tutta italiana, Cristina Buccino, è seguita in tutto il mondo a mezzo social. Curve che ormai fanno sognare da anni, milioni di fan, quelle della splendida Cristina che ovviamente, qui da noi, è facile ritrovare spesso anche in tv.

Non è un caso se la meravigliosa calabrese vanti un numero davvero alto di seguaci. I suoi follower su Instagram, sono ben 3 milioni. Davvero difficile, man mano che la bellissima showgirl ne carica di nuovi, decidere quale possa essere lo scatto più bello. Cristina è incredibilmente sexy e le basta davvero poco per far perdere la testa ai suoi fan.

Buccino sexy: maglia bianca e niente intimo

Sensualissima, sì, ma anche molto bella. Nata a Castrovillari, la meravigliosa classe ’85 non smette di stupire e con le sue curve mozzafiato ottiene sempre quello che vuole. I post aumentano ed ognuno è una nuova sfida, ma il risultato è sempre uguale: migliaia di like e follower in aumento. Certo che con le curve che si ritrova, la stupenda modella italiana, deve davvero faticare poco per provocare più di qualche capogiro. Le basta mettersi in posa con quelle sue forme pazzesche, ed il gioco è fatto.

D’altra parte qui si parla di misure come 94-64-94, insomma: impossibile non perdere la testa. Dal canto suo, la bella calabrese sa anche come giocare con le sue prede. Qualche posa diversa dalla prima, due o tre scatti con vestitini corti o scollati ed il post è fatto. Ma c’è anche il suo sguardo che cattura ogni volta i fan. I suoi occhi scuri sono sempre magnetici e nessuno le resiste.

Ovviamente, il fisico stratosferico fa spesso il suo. Cristina ha la fortuna di averne uno pazzesco ed è fiera di mostrarlo con i suoi 38 anni. Ecco infatti, che nell’ultimo post, non fa certo qualcosa per coprirsi. E già così, sa di averla vinta di nuovo sui suoi seguaci. Magliettina corta che evidenzia i fianchi e quindi la sua forma fisica invidiabilissima, ma ecco cos’altro c’è.

La stessa maglia bianca è anche molto aderente, cosa che su un corpo così può dare solo un risultato. Tra l’altro, la bellissima showgirl non indossa l’intimo ed ecco che succede. Le forme del suo incredibile lato A sono tutte evidenti, davvero da mal di testa. Saranno sicuramente tanti i fan a cui ne sarà venuto uno, ma quando si cerca il profilo di Cristina, le conseguenze si conoscono.