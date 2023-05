“È stupendo”, Stefano De Martino riceve un messaggio proprio da lei: come reagirà Belen?

Stefano De Martino è sempre più un conduttore apprezzato in televisione, ma continua ad esserlo anche dalle donne dello spettacolo.

Il conduttore di Rai 2 è sempre più al centro dell’attenzione, i suoi programmi in tv convincono sempre più i telespettatori, mentre nella vita privata non si placa il gossip intorno a lui.

Stefano De Martino è diventato un protagonista della televisione italiana e anche del mondo del gossip, campi dove non mancano mai gli spunti degli appassionati. Il conduttore italiano è uno dei volti emergenti, la carriera dopo gli esordi ad Amici è pian piano decollata. Non è più solo un “marito d’arte” – come era stato ingenerosamente definito – ma un professionista nel mondo dello spettacolo a 360 gradi.

È in onda con il Bar Stella, programma tv da lui ideato e alla terza stagione su Rai2, ma fa parlare anche per la sua vita sentimentale. È tornato con Belen Rodriguez ma c’è un’altra donna importante nella sua vita che fa discutere.

De Martino e l’amicizia femminile che fa ingelosire

Il ritorno con Belen nella vita privata è avvenuto dopo qualche anno di separazione, i due hanno un figlio e, nel periodo in cui erano legati sentimentalmente ad altre persone, Belen ha avuto un’altra bambina. La Rodriguez e De Martino sono tornati in insieme facendo da genitori ai due bambini, ma c’è un’altra donna che rimane sempre al centro delle attenzioni. In un’intervista al Corriere della Sera, Andrea Delogu ha raccontato la forte amicizia con il conduttore Rai e di come sia stata consolata dopo la fine del matrimonio con l’attore Francesco Montanari.

Quello che poteva sembrare agli occhi di tutti un nuovo amore, è in realtà una splendida amicizia secondo Andrea Delogu che ha definito De Martino come “una persona stupenda e solare, che mi è stata vicino quando mi sono separata e avevo il cuore spezzato, aiutandomi a capire come le cose sarebbero andare avanti”.

La conduttrice di Radio 2 ha ammesso come non si vedano spesso ma la stima e l’amicizia sia molto forte. La 40enne è legata ora al modello Luigi Bruno che ha 16 anni meno di lui, ma gli amanti del gossip si chiedono se Belen Rodriguez dovrà essere gelosa della Delogu. Da qui si aprono due correnti, la prima è di quanti considerano come nel mondo dello spettacolo ci siano questi rapporti forti tra personaggi in vista. L’altra invece considera l’amicizia tra uomo e donna impossibile…