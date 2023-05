Elisabetta Canalis dà spettacolo: durante l’allenamento spunta un particolare bollente

Anche quando non è tra il pubblico delle passerelle di moda, Elisabetta Canalis riesce sempre ad attirare l’attenzione: c’è la conferma

Ha scelto di rompere in parte con il suo passato e si sta riorganizzando una vita da sola, o meglio solo con sua figlia. Ma Elisabetta Canalis non abbandona Los Angeles, almeno per ora, e non lascia nemmeno il ring.

La perfetta forma fisica che l’ex Velina ha sempre mostrato da quando si è fatta conoscere dal grande pubblico è il suo marchio di fabbrica. Grande attenzione a quello che mangia, ma soprattutto tanta palestra e allenamenti che condivide con tutti i suoi fa.

Ma una passione su tutte, che ha scoperto da qualche anno. Perché ormai per lei la kick-boxing è diventata una ragione di vita e lo dimostra con dure sessioni in palestra. Come l’ultima che ha condiviso con i follower su Instagram, dando anche un appuntamento al 24 giugno. E ora tutti immaginano che sia pronta per combattere di nuovo.

Il suo debutto ufficiale era stato quasi un anno fa, il 12 giugno, sul ring allestito nello scenario spettacolare della reggia di Venaria, vicino a Torino. Eli aveva preso parte alla 12esima edizione di ‘The Night of Kick and Punch’ salendo sul ring contro Rachele Muratori. Un incontro vero, non semplice esibizione, al termine del quale aveva vinto ai punti. Ora è pronta di nuovo, abbinando grazie e forza che non le sono mai mancati.

Elisabetta Canalis dà spettacolo ma c’è un’ombra sul suo passato: clamorosa indiscrezione

Nelle ultime ore però c’è un altro argomento caldo collegato questa volta alla sa vita privata. Perché la rottura fra Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis anche a distanza di tempo dalla conferma ufficiale fa discutere. Ancora di più per quello che emerso nelle ultime ore e che getta nuove ombre sul rapporto.

Le due ex Veline non avrebbero litigato per una questione di lavoro, come era sempre parso verosimile, ma di uomini. Questa almeno è la tesi portata avanti dal magazine online Mowmag che offre una nuova chiave di lettura nell’addio, assolutamente esplosiva.

La colpa di tutto sarebbe di Stef Burns, ex marito per quasi sei anni della Corvaglia e padre di sua figlia, oltre che famoso chitarrista che accompagna Vasco Rossi. Avrebbe avuto un lungo flirt, durato alcuno mesi, con la Canalis. “Un flirt sempre negato e poi venuto a galla dalla confessione di lui (e di cui amici e familiari sono a conoscenza) che avrebbe minato in maniera irreversibile il rapporto delle ex amiche”, si legge.

Quindi affari di cuore, gli stessi che avevano portato alla separazione. Lei successivamente aveva fatto intuire che il padre della sua unica figlia, Jamie Carlyn, non era stato fedelissimo ma di più non ha mai svelato. Però così forse avrebbe più senso anche tutto quello che è successo dopo tra Maddalena ed Elisabetta.