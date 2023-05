Napoli, fulmine a ciel sereno: va via subito

Uno degli ultimi colpi di mercato del Napoli potrebbe già salutare: la squadra azzurra potrebbe non riscattarlo e puntare su una soluzione “in casa”

La sessione invernale di calciomercato non ha portato molti colpi in Serie A, e anzi le rose in particolare delle big del nostro massimo campionato sono rimaste quasi del tutto invariate. Una delle squadre più attive tra le prime in classifica è stata proprio la capolista Napoli, che però potrebbe a breve salutare i suoi nuovi acquisti.

Se infatti sembra ormai sicuro il mancato riscatto di Bartosz Bereszyński, con la società partenopea che potrebbe decidere di puntare su Alessandro Zanoli, di rientro dal prestito alla Sampdoria, come vice del capitano Giovanni Di Lorenzo, anche Pierluigi Gollini sarebbe a rischio.

Napoli, Gollini può già salutare: il sostituto sarebbe già “in casa”

Nell’ambito di un’operazione chiusa nel mese di gennaio, Pierluigi Gollini è arrivato con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a circa 8 milioni di euro per ricoprire il posto di secondo portiere al posto di Salvatore Sirigu, passato contestualmente alla Fiorentina. Il portiere, di proprietà dell’Atalanta, ha giocato una sola partita con la nuova squadra, proprio contro gli orobici, nella gara vinta per 2-0 lo scorso 11 marzo.

Nonostante la buona prestazione, però, la sua permanenza nel capoluogo campano sarebbe però in dubbio. Il portiere potrebbe infatti non essere riscattato, e fare ritorno in nerazzurro, dove probabilmente resterà poco. Dopo le esperienze al Tottenham e alla Fiorentina, infatti, il classe ’95 sembra non rientrare più nei piani del club lombardo, che potrebbe cercare un’altra sistemazione

Al suo posto, il Napoli potrebbe trovare una nuova soluzione cercando “in casa”. Sul taccuino del direttore sportivo partenopeo Cristiano Giuntoli ci sarebbe infatti il nome di Elia Caprile, giovane portiere attualmente in forza al Bari, altro club di proprietà della famiglia De Laurentiis. Con la maglia biancorossa, il giovane portiere si è reso protagonista in Serie B, risultando tra i principali artefici della cavalcata dei galletti fino al terzo posto.

Il classe 2001 potrebbe essere una soluzione interessante, sia per ricoprire il ruolo di secondo portiere alle spalle di Alex Meret sia da lanciare come titolare in caso di addio del numero 1. L’estremo difensore friulano, infatti, avrebbe molti estimatori in particolare all’estero, tra i quali anche lo stesso Tottenham. Non solo Gollini, dunque: nel corso del calciomercato estivo il Napoli potrebbe rivoluzionare tutto il reparto portieri, e presentarsi ai nastri di partenza del campionato con un numero 1 e numero 12 totalmente nuovi.