Caterina Balivo, spogliarello in piazza? La risposta spiazza tutti: “Da milf vi faccio…”

La bella conduttrice napoletana ha in mente un modo alternativo per festeggiare lo scudetto: c’è chi le aveva chiesto altro…

In principio fu Sabrina Ferilli, nell’ormai lontano 2001, che si spogliò sulle note di ‘Celebration‘ al Circo Massimo, di fronte ad almeno 700mila persone, per festeggiare lo scudetto della sua amata Roma. Poi toccò ad Anna Falchi, protagonista di post abbastanza piccanti sui social in occasione di qualche vittoria importante della sua squadra del cuore, la Lazio. Oggi, 2023, tocca alle bellezze napoletane dare una gioia ulteriore ai loro fans, nonché tifosi partenopei, per celebrare un evento raro, accaduto dopo ben 33 anni dall’ultima volta: lo scudetto del Napoli.

Considerando che la squadra di Spalletti ha dominato il campionato, chiuso sostanzialmente da almeno un mese prima dell’artimetica certezza acquisita giovedì 4 maggio alla ‘Dacia Arena’, c’è stato tempo per promettere spogliarelli e svestizioni da capogiro. Lo ha fatto Marisa Laurito, che aveva promesso che sarebbe rimasta nuda con indosso solamente la sciarpa del Napoli. Stesso impegno, o quasi, per Serena Autieri, che addirittura aveva chiesto all’evidentemente geloso marito, il permesso per uno spogliarello in caso di successo finale. Poi c’è anche chi una tale promessa l’aveva fatta 10 anni fa. Già rischiando di doverla onorare nel 2018, quando la squadra allenata da Maurizio Sarri andò davvero vicina a spezzare l’egemonia della Juventus. Ora siamo arrivati alla ‘resa dei conti’ per la bella conduttrice. A cui qualcuno, sui social, ha rammentato che c’è una promessa di strip-tease da rispettare. La risposta di Caterina Balivo non si è fatta attendere: l’accanita tifosa napoletana ha spiazzato tutti.

Caterina Balivo promette: “La farò in piazza”

Evidetemente il fan dell’ex modella, oggi madre di due bambini, se l’era ‘legata al dito’. Quasi nessuno ricordava una frase estemporanea pronunciata tra il serio e il faceto 10 anni fa: quella promessa di spoglarsi nuda in piazza se il Napoli avesse vinto lo scudetto è stata fissata nel tempo e nello spazio dal sostenitore azzurro. Che oggi vorrebbe passare all’incasso.

L’ex compagna di lavoro, tra gli altri, di Massimo Giletti – ironia della sorte noto tifoso bianconero – ha dichiarato, con una buona dose di autoironia, che ‘Ora da milf quale sono potrei fare la pizza in piazza. Giuro che la farò‘. Nulla da fare, come non detto. Abbiamo scherzato. Il desiderio del tifoso non sarà esaudito, con relativo dispiacere di tutti quelli che avrebbero potuto godere della sensuale bellezza della conduttirice. Che per essere una milf, riprendendo la sua auto-etichetta, si difende ancora benissimo.