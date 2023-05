Meret rovina la festa scudetto del Napoli: decisione a sorpresa

Il portiere titolare del Napoli, Alex Meret, potrebbe seriamente rovinare la festa scudetto del Napoli: spunta la decisione a sorpresa da parte del calciatore

Poco prima dell’inizio di questa stagione sportiva il suo nome era stato inserito, in più di una occasione, nella lista dei calciatori sicuri dell’addio. Ed invece le cose sono decisamente cambiate. Tanto è vero che ha ricevuto la conferma da parte della società e del suo allenatore, diventando uno dei pilastri della formazione neocampione di Italia.

Si parlava di una sicura cessione in qualche altro club di Serie A, ed invece il tecnico Luciano Spalletti ha vietato la sua cessione. In questa stagione si è confermato come uno dei migliori portieri del campionato e probabilmente anche tra gli italiani. Adesso, però, le cose potrebbero decisamente cambiare. Così come il suo futuro.

Napoli, il futuro di Meret può cambiare: le ultime

Da sicuro partente a certezza in porta. Per questa stagione. Adesso, però, il suo futuro potrebbe cambiare all’improvviso. Il friulano potrebbe rovinare la festa scudetto del team partenopeo. Le richieste nei confronti dell’estremo difensore di certo non mancano. Non solamente alcune squadre italiane (tra queste spunta anche la Juventus), ma anche parecchi top club europei osservano la sua situazione.

In particolar modo la Premier League. Il Tottenham vuole provare a riportare un nuovo portiere italiano nella squadra. Dopo la delusione Pierluigi Gollini (attuale secondo del Napoli), potrebbe seriamente provarci con il classe ’97. Anche se non è così semplice come sembra visto che, proprio come riportato dal presidente De Laurentiis, difficilmente qualche pilastro della squadra possa partire nella prossima sessione estiva.

A meno che non arrivi una offerta importantissima ed allo stesso tempo irrinunciabile. Il suo cartellino si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Non è da escludere che il prezzo possa continuare a lievitare nei prossimi mesi. Il suo contratto andrà in scadenza il 30 giugno del prossimo anno (con opzione di rinnovo di un anno). Come riportato in precedenza le richieste per lui di certo non mancano.

Adesso bisognerà aspettare questa estate se qualche club si farà avanti per provare ad acquistare il calciatore. Fino a questo momento le sue intenzioni non sono quelle di una possibile partenza. Anche se tutto potrebbe cambiare da un momento all’altro. Ora la sua concentrazione è rivolta in vista di queste ultime partite di campionato, poi si concentrerà esclusivamente sul suo futuro.