Via libera al trasferimento alla Juve: il Napoli ha già il sostituto

Il Napoli ha dato il via libera ad uno dei suoi protagonisti per accasarsi alla Juventus. Al contempo il presidente De Laurentiis ha già le idee chiare su chi puntare al suo posto

Lo scudetto appena conquistato, per stessa ammissione del presidente partenopeo, deve essere solo un punto di partenza verso futuri obiettivi ambiziosi. In società cambieranno diverse cose.

E’ stata una stagione a dir poco trionfale quella che ha visto il Napoli di Luciano Spalletti portare a casa lo scudetto addirittura con 5 giornate di anticipo. Uno strapotere di questa entità non si viveva dai tempi della Juventus di Conte, in grado addirittura di superare i 100 punti in classifica. I partenopei sono riusciti in una vera impresa se consideriamo anche il modo in cui hanno costruito la propria rosa.

Il presidente De Laurentiis e il suo direttore sportivo Cristiano Giuntoli, sono stati davvero bravissimi a porre rimedio alle partenze di Mertens, Insigne, Koulibaly, Ospina e Fabian Ruiz. Spalletti si è ritrovato praticamente senza l’asse centrale della propria rosa, ma ha trovato in Kim, Olivera, Ndombele, Raspadori, Simeone e Kvara, dei profili davvero unici e perfetti per la sua filosofia di calcio.

Ovviamente gran parte del merito va a chi questo mercato lo ha messo in piedi, abbassando anche il monte ingaggi per la felicità della proprietà.

Il Napoli ha deciso: al posto di Giuntoli arriverà Pietro Accardi dall’Empoli

Cristiano Giuntoli è sempre stato un professionista di poche parole, uno abituato a lavorare sul campo senza fronzoli e con le idee chiare. Dopo essere stato l’artefice della storica promozione del Carpi in Serie A, nel 2015 è approdato a Napoli, costruendo tassello dopo tassello la rosa che oggi può festeggiare lo scudetto.

Giuntoli è finito sul taccuino della Juventus, che vede in lui il profilo giusto per ricostruire un ciclo vincente. Ormai a Napoli tutti sanno che il futuro del ds potrebbe essere a Torino e probabilmente non si opporrà a questo nemmeno il presidente De Laurentiis. La richiesta che verrà fatta al dirigente toscano sarà quella di rinunciare però alla buonuscita, visto che ha ancora un contratto con gli azzurri per un altro anno.

Al suo posto il Napoli dovrebbe prendere il ds dell’Empoli Pietro Accardi, come anticipato qualche giorno fa da un articolo de “La Repubblica”. Il nuovo direttore sportivo potrebbe portare con sé Baldanzi, considerato da tutti uno dei migliori prospetti del calcio italiano.