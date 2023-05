Milan: tegola Leao, c’è l’annuncio ufficiale

L’infortunio di Leao tiene banco in casa Milan. Ed ora è arrivato anche l’annuncio ufficiale sulle condizioni del portoghese.

Mancano tre giorni alla partita contro l’Inter e per questo motivo il Milan presto inizierà la preparazione per arrivare nel migliore dei modi alla sfida e provare a centrare un traguardo non pronosticabile alla vigilia.

In queste ultime ore si è parlato molto della presenza di Leao in Milan–Inter dopo l’infortunio contro la Lazio. Ora c’è l’annuncio ufficiale e quindi si ha un quadro molto più chiaro della situazione. Andiamo a vedere nei dettagli quali sono le condizioni del portoghese e se alla fine sarà realmente in campo oppure no.

Milan: infortunio Leao, svelati i tempi di recupero

In casa Milan si è sempre respirato fiducia dopo l’infortunio di Leao. Sia Pioli che lo stesso calciatore hanno tranquillizzato da subito sulle condizioni e sulla sua presenza nel derby. Ma naturalmente si parla di una indiscrezioni e per avere delle certezze si dovevano aspettare tutti i controlli medici. Ora sono stati effettuati e quindi si ha un quadro molto più chiaro.

Secondo quanto riferito dal comunicato del Milan, Leao ha rimediato una elongazione dell’adduttore della coscia destra. Una diagnosi sicuramente molto più grave rispetto a quella immaginata in un primo momento e quindi ora la presenza nel derby sembra essere davvero a rischio almeno in quello di andata proprio per questo infortunio.

Le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno e Pioli prenderà quasi certamente una decisione solamente a ridosso della sfida. Difficile in questo momento ipotizzare un rientro per la partita di andata almeno da titolare. Possibile per quello di ritorno, ma un quadro più chiaro lo si avrà solamente nei prossimi giorni considerando che, almeno fino ad oggi, i rossoneri hanno preferito non entrare nei dettagli. Ed ora in casa Milan si spera di recuperare Leao dall’infortunio almeno per giocarsi la sua carta nella ripresa.

Ultime Leao: possibile rientro nel derby di ritorno

L’infortunio di Leao potrebbe portare il giocatore ad essere in campo nel derby di ritorno anche se in casa Milan si spera in una sorte diversa. Ma, come spiegato in precedenza, sembra essere molto complicato un recupero immediato considerando il rischio di una ricaduta e uno stop più lungo.

Naturalmente la decisione finale sarà presa solamente a ridosso della sfida e non ci resta che aspettare la giornata di martedì per avere un quadro molto più chiaro e capire i reali tempi di recupero di Leao da questo infortunio.