Ilary Blasi in costume lascia senza fiato: fisico da sogno

By

La bella conduttrice, sempre al centro delle cronache di gossip dati gli ultimi sviluppi della separazione, ha incantato i fans sui social

Finiti ormai da tempo i pettegolezzi emersi dopo il suo fidanzamento, ormai ufficiale, con l’imprenditore tedesco Bastian Muller – i due hanno anche passato insieme, a Napoli, la festività della Pasqua – Ilary Blasi fa ora i conti con le conseguenze della burrascosa separazione da Francesco Totti, il leggendario ex Capitano della Roma.

L’ultima mossa dell’entoruage legale del giocatore ha infatti stravoto i piani di alcuni membri del clan Blasi. Totti ha ottenuto lo sfratto, da eseguirsi entro il 30 giugno, della famiglia di Ilary Blasi dal Centro Sportivo della Longarina, sede tra l’altro della famosa ‘Totti Soccer School‘, gestito da Silvia, la sorella della bella conduttrice. Dopo il caso Rolex e altre accuse controaccuse relative ai beni di proprietà dell’uno o dell’altra, si è passati alle proprietà immobiliari non esclusivamente di tipo abitativo. C’è da dire che nella guerra senza esclusione di colpi tra i due coniugi, è già arrivata la ‘vendetta’ dei legali di Ilary. Che, come riferito dal quotidiano ‘La Repubblica‘, hanno risposto con la richiesta della restituzione di 50mila euro di debiti non saldati. Suddetto debito sarebbe stato contratto dalla stessa Soccer School già citata, e facente parte del centro della Longarina. La contesa, insomma, è destinata a proseguire nel tempo.

Ilary Blasi mozzafiato in piscina: che fisico!

In ogni caso, soprattutto per una professionista del calibro della conduttrice de ‘L’isola dei Famosi’, la vita continua. Con gli impegni lavorativi ma anche coi meritati momenti di relax. In uno di questi, immortalato da una fortunata macchina fotografica e condiviso sul sempre trafficatissimo profilo Instagram della bella romana, Ilary sfoggia un costume che evidenzia il suo fisico statuario. Il risultato è uno shooting da urlo, che ha trovato grande riscontro tra i numerosissimi fans della showgirl.

Nonostante qualche malignità sul fatto che l’ex moglie del ‘Pupone’ abbia esagerato con qualche ritocchino di troppo- visibile soprattutto sulle labbra – Ilary è semplicemente splendida. Un po’ per obblighi lavorativi, un po’ per la motivazione di ricostruirsi una nuova vita, magari con lo stesso Muller chissà, la conduttrice appare sempre più sensuale e sempre più avvenente. Gli oltre 2,2 milioni di followers che la showgirl può vantare su Instagram possono quotidianamente ammirare sia foto di natura prettamente pubblicitaria, che scatti semplici, quasi improvvisati, ritraenti Ilary nella sua semplice quotidianità. Ebbene, la sua bellezza si attesta sempre su livelli davvero elevati.