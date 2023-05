Bomba Napoli: sta per firmare un Top assoluto

Dopo aver finalmente conquistato il terzo Scudetto, la dirigenza del Napoli targato Luciano Spalletti intensifica il lavoro: firma in arrivo

In questi giorni Napoli sprizza gioia da tutti i pori. E come potrebbe essere altrimenti: i tifosi partenopei aspettavano il terzo Scudetto da ben trentatré anni. Davvero un’infinità di tempo, giocava ancora un certo Diego Armando Maradona in quel periodo.

Nessuno pensava la scorsa estate che gli azzurri potessero rendersi protagonisti in positivo di una simile cavalcata. C’è una voragine tra la capolista napoletana e la seconda nella classifica di Serie A. A dimostrazione di come gli uomini guidati da mister Luciano Spalletti non abbiano assolutamente avuto rivali quest’anno. Tutte le altre big, infatti, non sono state in grado di tenere il passo della compagine campana, che ha letteralmente bruciato la concorrenza per la conquista del principale trofeo nazionale. Nonostante l’intero ambiente fosse palesemente sfiduciato, a causa dei pesantissimi addii nel corso dell’ultima sessione estiva di calciomercato. Parliamo di giocatori del calibro di Lorenzo Insigne, Kalidou Koulibaly, Dries Mertens e Fabian Ruiz. Pedine che incidevano tantissimo nell’ecosistema del Napoli. Ma la società ha saputo cambiare al momento opportuno, grazie soprattutto all’incredibile lavoro messo in atto dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli, accostato a più riprese alla Juventus da diverso tempo.

Il dirigente azzurro ha aggiunto alla rosa calciatori semisconosciuti, che però si sono rivelati forse anche migliori dei loro predecessori. La proprietà targata Aurelio De Laurentiis li ha potuti prendere a prezzi estremamente vantaggio e adesso il loro valore è schizzato alle stelle. Di conseguenza, in ogni caso ci sarà un guadagno economico tutt’altro che indifferente. La copertina del terzo Scudetto, senza dubbio, va quasi interamente a Luciano Spalletti, l’autore di un’opera d’arte quasi perfetta. Il tecnico di Certaldo si è finalmente consacrato ad altissimi livelli, togliendosi una volta per tutte l’etichetta di ‘eterno secondo’. I festeggiamenti, però, non potranno durare troppo a lungo. Il calcio corre molto velocemente, tant’è che a brevissimo sarà necessario valutare in maniera più approfondita le prossime mosse da compiere sul doppio fronte, entrate e uscite.

Calciomercato Napoli, rinnovo a vita per Di Lorenzo: l’annuncio dell’agente

A tal proposito, il club partenopeo ovviamente non vuole perdere i suoi pezzi pregiati nei mesi a venire. Motivo per cui Giuntoli studia le varie situazioni inerenti al tema rinnovi. Una è quella legata al futuro del capitano Giovanni Di Lorenzo – contratto in scadenza giugno 2026 -, che è stato a dir poco determinante sia dentro al campo che all’interno dello spogliatoio.

C’è la volontà da parte di entrambe le parti in causa di proseguire insieme, come testimoniano le parole rilasciate dall’agente Mario Giuffredi ai microfoni di ‘Calciomercato.it‘ in onda sul canale Twitch di Tv Play: “La volontà di Di Lorenzo è quella di continuare l’avventura a Napoli, anche per altri sette, otto o dieci anni. Il presidente e il club lo apprezzano. Questo è il nostro sogno. Le cose, però, si fanno in due, ne parleremo“.