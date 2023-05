Stefano De Martino, arriva un clamoroso rifiuto: come reagirà Belen?

Ora che Stefano De Martino e Belen Rodriguez hanno ritrovato una grande sintonia familiare, arriva una notizia che spiazza tutti

Doveva essere per sempre, come si erano ripromessi allo scambio delle fedi. In realtà Stefano De Martino e Belen Rodriguez si sono lasciati e ripresi già due volte e quindi nessuno può scommettere che andranno sino in fondo.

Però lui come ha confessato nei giorni scorsi alla rivista “Oggi” non ha mai mollato perché convinto che se una cosa rimane in testa, devi andare sino in fondo. Lei nel frattempo in mezzo ha messo prima Andrea Iannone e poi Antonino Spinalbese, che è anche padre di Luna Marì.

Così ora la famiglia si è allargata, e la curiosità è sempre capire come si comporta lui con la bambina. Mille ipotesi, una sola certezza che spiega Stefano: per la bambina lui è lo zio Teté e non potrebbe essere diversamente, perché il padre esiste e lui non ha mai pensato di prendere il suo posto.

Ad unirli però c’è sempre stato Santiago che da poco ha compiuto 10 anni. E come spiega l’ex ballerino, nella sua testa c’era un pensiero fisso: non solo quello di diventare padre, ma di fare un figlio con Belen. “È difficile tenere insieme una famiglia. Belen e io ci siamo sempre, l’uno per l’altra Questo vuol dire amare: esserci. Ogni volta che ci siamo lasciati perdevo la fede nuziale: ora ne ho tre”.

Stefano De Martino, arriva un clamoroso rifiuto: il motivo è netto, non ci sono più dubbi

Oggi quella famiglia che rischiava di disgregarsi invece regge benissimo ed è diventata il loro porto sicuro. Perché poi ognuno ha la sua vita e quella di Stefano De Martino da qualche anno è doiventata piena di impegni.

Sembrava una scommessa quando ha cominciato a muovere i primi passi come conduttore, incoraggiato anche da Maria De Filippi. Invece con il tempo è diventato una delle migliori sorprese, non soltanto della Rai e lo abbiamo visto anche in questa stagione. In prima serata su Rai 2 con Stasera tutto è possibile, in seconda sulla stessa rete in Bar Stella. E poi il teatro, con Meglio Stasera – Quasi One Man Show, diretto da Riccardo Cassini.

Ora però arriva una notizia che ha destabilizzato i suoi fan perché nessuno lo poteva immaginare. Un clamoroso rifiuto proprio sul più bello: De Martino infatti ha deciso di rifiutare il suo prossimo impegno, dal vivo ma anche in televisione.

Come un anno fa infatti avrebbe dovuto affiancare Andrea Delogu sul palco del Tim Summer Hits 2023 che tornerà la prossima estate su Rai 2 Invece ha detto no e i motivi li ha spiegati a Fq Magazine. Semplicemente ha capito di essere stato troppo impegnato quest’anno e alla lunga il pubblico potrebbe annoiarsi di vederlo sempre.

Tornerà il prossimo autunno, ma intanto va avanti anche il suo tour nei teatri mentre lo show musicale sarà condotto da qualcun altro. Un modo per stare più vicino a Belen e ai figli in estate? Non ci sono dubbi.