Napoli, arriva una pessima notizia: una stella va via per 60 milioni

Nemmeno il tempo di godersi l’aritmetico Scudetto, che una notizia di mercato scuote l’ambiente napoletano: lo United fa sul serio

A coronamento di un campionato assolutamente dominato, in cui la squadra di Spalletti ha anche avuto fino a 19 punti di vantaggio sull’insegutrice più vicina, il Napoli ha festeggiato l’aritmetica conquista dello Scudetto, arrivato con ben 5 gare d’anticipo. Insostenibile il ritmo impresso da Kvaratskhelia e compagni, che avrebbero anche avuto la possibilità di fare più strada nel pur glorioso cammino europeo, interrotto dall’esperienza del Milan, da un po’ di sfortuna e da qualche avversa decsione arbitrale.

Se la compagine partenopea è risultata inarrivabile per tutte le avversarie, il merito non è solo dei gol di Osimhen, del genio di Kvara, delle geometrie di Lobotka e delle scorribande di Capitan Di Lorenzo. C’è un muro là dietro. Uno che, a parte il blackout del ‘Maradona‘ sempre contro il Milan, è stato uno degi artefici della tenuta difensiva della squadra. Che non a caso è attualmente la miglior difesa del campionato con 23 gol subiti. Stiamo parlando di un calciatore arrivato forse nello scettiscismo generale, ma che in poco tempo ha conquistato critica e pubblico, mettendo davero tutti d’accordo. Destinatario di un coro che fa tremare l’impianto di Fuorigrotta quando viene intonato, il sudcoreano è uno dei punti di forza dell’undici di Luciano Spalletti.

Il capolavoro di Giuntoli può dire addio: 60 milioni sul piatto

Forse non tutti conoscono la natura particolare del contratto che lega Kim Min-Jae al club azzurro fino al 30 giugno del 2025, con un’opzone di rinnovo per altri due anni. Al momento della firma infatti gli agenti del colosso asiatico hanno chiesto ed ottenuto che fosse inserita una postilla. Una clausola d’uscita, valida dal 1 al 15 luglio, che permette al calciatore di liberarsi senza chiedere il permesso al club in caso di offerta compresa tra i 40 e i 50 milioni di euro. Una notizia appresa con grande preoccupazione dalla tifoseria napoletana. Soprattutto perchè c’è già chi è pronto a versare, in quella breve e forse maledetta finestra temporale, fino a 60 milioni pur di strappare il calciatore al club di De Laurentiis.

Si tratta del Manchester United, che pare davvero far sul serio per l’ottimo centrale difensivo. Tradizionalmente abituato ad avere in rosa, nel ruolo di difensore centrale, degli autentici giganti (da Rio Ferdinand a Chris Smalling per finire con Harry Maguire) il club britannico pare aver già messo nel conteggio anche le commissioni per gli agenti e per tutti i costi legati al trasferimento. I Red Devils vogliono a tutti i costi Kim, ma dovranno scontrarsi con la volontà del calciatore. Che, se vorrà restare a Napoli, potrebbe invalidare qualsiasi clausola d’uscita presente nell’attuale accordo.