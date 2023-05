Che festa: Serena Autieri e la camicia che si apre

Uno spettacolo nello spettacolo, una delizia per gli occhi: Serena Autieri, la camicetta si apre ed è subito festa!

Una città impazzita, ebbra di gioia per il tricolore conquistato dopo 33 lunghi anni di attesa. Napoli sta vivendo un sogno da cui non ha alcuna intenzione di svegliarsi. Una gioia irrefrenabile che ha contagiato tutti, senza distinzioni di età e ceto sociale, e che sta facendo il giro del mondo.

Dagli Stati Uniti all’Australia, dall’Argentina al Nord Europa, il mondo intero è attraversato da un’onda azzurra di incontenibile entusiasmo. Nelle strade, nei vicoli, nei quartieri, da quelli più esclusivi a quelli periferici, è tutto un tripudio di bandiere, striscioni, nastri biancoazzurri e gigantografie degli eroi della “Dacia Arena”.

Ormai la “città azzurra” non è più Chefchaouen ma il capoluogo partenopeo. Se, infatti, nella città marocchina i muri delle sue abitazioni sono tinteggiati d’azzurro, a Napoli anche gli residenti-tifosi sono vestiti d’azzurro.

Serena Autieri, la camicia si apre: che festa!

Un dress code cui non sfuggono neanche i tifosi vip. A riprova, Serena Autieri, attrice e cantante napoletana e tifosa del Napoli, ha postato sul suo profilo Instagram uno scatto che la immortala accanto a un murale dedicato a Victor Osimhen, con i suoi 22 gol, tra cui quello dello scudetto contro l’Udinese, tra i principali artefici della trionfale cavalcata degli azzurri, con a corredo la didascalia “vestiamoci d’azzurro per appartenere e condividere un sogno“.

Anche Serena Autieri, popolare attrice che ha esordito sul piccolo schermo interpretando il personaggio di Sara nella soap “Un posto al sole”, la più longeva del panorama televisivo del Bel Paese e ambientata a Napoli, ha voluto unirsi alla festa dei tifosi per lo scudetto. Per la verità, a fare festa sono stati anche gli occhi dei numerosi follower della bella e brava attrice. Nella foto di cui sopra Serena Autieri indossa i jeans e una camicetta, ça va sans dire, di colore azzurro. Tuttavia, il particolare che balza subito agli occhi è la camicetta aperta che lascia intravedere il suo incantevole seno.

Una goduria per gli occhi, uno spettacolo nello spettacolo per i suoi estasiati follower. Victor Osimhen e Serena Autieri, il bomber d’ebano e l’attrice bionda e dagli occhi azzurri, la coppia da sogno dei tifosi del Napoli. Con tifose di tale bellezza, fascino e charme il Napoli trionfa non solo in campo ma anche sugli spalti: il tifo più “bello” è proprio quello dei tifosi azzurri.