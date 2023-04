Addio Napoli, dopo Osimhen via un altro uomo chiave: da non credere

Osimhen può lasciare Napoli dopo aver vinto lo scudetto col Napoli. Insieme a lui può abbandonare un altro uomo chiave: la situazione

Il Napoli sta per vincere il terzo scudetto della sua storia dopo 33 anni di distanza dall’ultimo. Ormai la città è pronta ad esplodere di gioia nonostante la cocente eliminazione in Champions contro il Milan. Gli azzurri hanno già dimenticato la sfida con i rossoneri e ora sono pronti ad alzare al cielo il trofeo.

Dopo la fine della stagione si inizierà a parlare di futuro, infatti non tutti i giocatori sono sicuri di rimanere. La grande annata del Napoli ha messo in vetrina i grandi giocatori come Osimhen e Kvaratskhelia. Il georgiano è arrivato da solo un anno, ma le offerte non mancano. Ovviamente De Laurentiis non ha intenzione di mettere mano al suo contratto per un ritocco dell’ingaggio.

Spalletti si augura che non venga ceduto nessun pezzo pregiato. Il prossimo anno vuole vincere di nuovo il campionato e cercare di andare ancora più avanti in Champions e in Coppa Italia. Osimhen potrebbe, però, lasciare la città e cambiare aria. Su di lui c’è forte l’interesse della Premier League e del Bayern Monaco. I bavaresi devono rifondare la squadra dopo la deludente stagione e Tuchel è un grande ammiratore del nigeriano. Difficile dargli torto vista l’ottima stagione tra campionato e coppe.

Non solo Osimhen, anche un altro può salutare

Il Napoli pensa già alla prossima stagione dopo aver dominato in lungo e in largo il campionato. Osimhen è al centro di tante voci di mercato. Il capocannoniere della Serie A ha proposte in giro per l’Europa. Non solo lui rischia di salutare, secondo quanto riporta Il Mattino anche il ds Giuntoli può andare via. Il direttore è l’artefice della squadra che sta vincendo il campionato. Ha portato la scorsa estate Kim e Kvaratskhelia pagandoli pochi milioni di euro. Il primo club che si è fatto avanti per Cristiano Giuntoli è quello bianconero: la Juve, anche in base a quello che succederà in sede di tribunale, dovrà ripartire mettendo basi solide al progetto, ed un grande aiuto potrebbe appunto arrivare dall’attuale direttore sportivo del Napoli.

Nelle ultime settimane, un’altra società che si è messa sulle tracce del direttore sportivo del Napoli sarebbe il Tottenham, privo ormai di Fabio Paratici. Ad ogni modo la posizione di De Laurentiis è chiara: il patron non ha alcuna intenzione, per ora, di dire addio a Giuntoli. Eventuali colpi di scena sono quindi rimandati a fine stagione.