Bastoni e Kim: doppio affare da oltre 100 milioni

La stagione si avvia alla sua conclusione, con diversi giocatori che si stanno mettendo in grande mostra.

Tra poco meno di due mesi calerà il sipario sulla stagione attuale, con diversi calciatori che potrebbero essere grandi protagonisti in estate.

Tra i giocatori che stanno stupendo in positivo in questa stagione troviamo Kim e Bastoni, protagonisti di un’annata di alto livello. Il coreano classe 1996, arrivato per sostituire Kalidou Koulibaly, si è rivelato essere uno dei colpi più importanti della passata sessione di calciomercato, tanto da diventare il perno del reparto arretrato di Spalletti. Alessandro Bastoni, invece, nonostante un campionato difficoltoso, in Champions League sta mettendo in mostra tutto il proprio valore. Queste ottime prestazioni non sono passate inosservate, tanto che un top club di Premier League è pronto a bussare alle due società nostrane.

Kim e Bastoni, futuro in bilico: il Liverpool fa sul serio

Come detto, Kim e Bastoni si stanno rendendo protagonisti di una grande stagione. Sui due centrali difensivi, infatti, pare essere piombato un top club inglese.

Stiamo ovviamente parlando del Liverpool di Jurgen Klopp, che si sta rendendo protagonista di una stagione a dir poco deludente. I reds, infatti, si trovano al settimo posto in classifica, con il piazzamento alla prossima Champions League che dista nove punti. Nonostante questo, la dirigenza è già al lavoro per rinforzare il proprio reparto arretrato. Il centrale olandese Virgil van Dijk, vista la stagione al di sotto delle aspettative, può lasciare Liverpool al termine della stagione. Sul classe 1991 c’è l’interesse di molti top club europei e, in caso di offerta giusta, il club inglese può pensare di lasciarlo partire.

Qualora la cessione si concretizzasse, i Reds stanno pensando di reinvestire i soldi incassati nei due centrali che militano nel nostro campionato. Il Liverpool sta pensando di pagare la clausola da 50 milioni di euro al Napoli per assicurarsi il coreano, mentre per Bastoni l’Inter pare chiedere circa 55 milioni di euro per lasciarlo partire. Si tratta di cifre importanti, ma decisamente alla portata delle squadre di Premier League. Si tratterebbe di due perdite importanti per le società nostrane, che indebolirebbero sensibilmente il proprio reparto arretrato. Il calciomercato estivo è già pronto ad entrare nel vivo, con il Liverpool pronto a fare sul serio per i due pilastri difensivi della Serie A. Napoli e Inter ora tremano davvero.