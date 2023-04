De Panicis, tutto troppo scollato: visione scottante

Elisa De Panicis esagera con un abito che lascia poco all’immaginazione: scollatura e trasparenze audaci per la showgirl

Nel giro di pochi anni, l’ascesa di Elisa De Panicis è stata costante ed inarrestabile. La modella, cantante e showgirl ha scalato posizioni nel cuore dei fan e si è garantita ormai una visibilità internazionale, grazie a classe e fascino che non passano di certo inosservati.

Un trend che per lei ha avuto inizio con la partecipazione, qualche anno fa, al Grande Fratello Vip, che è stato uno dei punti di svolta della sua carriera. Fino a farla diventare uno dei volti più richiesti sui social e non solo.

Elisa De Panicis alla conquista di Instagram: non si ferma più

Prima di sbarcare nel popolare reality, Elisa era in realtà già piuttosto nota, anche se solo al di fuori dell’Italia. Da piccola con la sua famiglia si era trasferita in Spagna, dove aveva mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo, partecipando alle edizioni locali dell’Isola dei Famosi e di Uomini e Donne.

Poi il ritorno in patria e la notorietà assoluta sul web, in particolar modo su Instagram dove è diventata una stella. Elisa è una influencer di spicco ed è ormai una delle presenze immancabili nei principali eventi mondani. Come modella sta ottenendo sempre più riconoscimenti, in più ha trovato la fama anche come cantante, con il 2022 che ha rappresentato l’anno della sua consacrazione definitiva.

Il popolo dei suoi fan è in costante crescita (siamo a quasi un milione e mezzo di followers su Instagram) e per loro l’occasione di ammirare la propria beniamina, grazie agli scatti continui di Elisa, non manca mai.

Elisa De Panicis, capolavoro assoluto al MET Gala di New York: uno splendore, il vestito dice tutto

Questa volta, la De Panicis si fa notare anche in uno degli eventi più glam in assoluto sulla faccia della terra. Vale a dire, il MET Gala, la serata annuale di beneficenza indetta dal Metropolitan Museum of Art di New York.

Una delle serate più esclusive in cui sfilano in passerella celebrità di ogni genere. Ed Elisa riesce a lasciare il segno anche in questo caso, con un abito che è tutto un programma. Un vestito rosso fiammante con scollatura audace e con trasparenze che accendono la passione. Un capolavoro salutato dagli applausi di tutta la community e che entra di diritto tra i suoi scatti migliori di sempre.