Koulibaly-Juve: il via libera arriva da Roma

L’affare Juve-Koulibaly si intreccia nel calciomercato con quando accadrà a Roma, i top club sono impegnati in manovre per rinforzarsi.

Il difensore senegalese è pronto per il ritorno in Italia, dopo l’esperienza vissuta a Napoli. Per arrivare alla Juve però serve il via libera nel calciomercato, tutto dipenderà da quanto avverrà nella Capitale.

Il primo rinforzo della Juventus potrebbe essere Kalidou Koulibaly, è decisamente una mossa a sorpresa rispetto a quanto previsto qualche settimana fa. L’inserimento dei bianconeri sul centrale del Chelsea mostra come la Juve del futuro punti a leader per la difesa, che possa sostituire al meglio Bonucci.

Sarebbe il calciatore perfetto da collocare al centro della retroguardia, insieme a Bremer e Gatti, diventato ormai sempre più importante. L’ex centrale del Napoli tornerebbe in Serie A, l’esperienza al Chelsea non è stata delle migliori nemmeno dopo il rientro dal mondiale in Qatar. Una nuova chance italiana si lega però a quanto potrebbe accadere a Roma nei prossimi giorni.

Koulibaly-Juve, il sostituto arriva da Roma

I costi dell’operazione non sono leggeri, considerando come il centrale difensivo guadagni circa dieci milioni di euro l’anno. Un ingaggio decisamente proibitivo allo stato attuale, ma l’idea della Juventus è di effettuare una operazione sullo stile di Lukaku. Una parte dell’ingaggio rimarrebbe al Chelsea, la restante sarebbe pagata dalla Juve, ma senza inserire successivi obblighi di riscatto. Tutto ciò potrebbe andare anche bene al Chelsea, a patto di arrivare subito al suo sostituto, che sarà monitorato a Roma. Più precisamente nella gara di Europa League, quando Piero Hincapiè giocherà semifinale con il suo Bayer Leverkusen.

L’ecuadoregno classe 2022 è il nome del futuro per i blues, che possono così bloccare in anticipo l’emergente centrale, bravo in mezzo ma anche sulla fascia sinistra da mancino naturale. Al Leverkusen sta dimostrando decisamente il suo valore, il costo del cartellino di Hincapiè sta decisamente lievitando e sembra inaccessibile per i club di Serie A. Il Chelsea, che ha decisamente molta più disponibilità economica, punterà direttamente sul difensore offrendo dai 50 ai 60 milioni di euro per bloccarlo e portarlo allo “Standard Bridge” quest’estate.

Un’operazione importante, l’ennesima per un Chelsea che solamente nella stagione 2022-23 ha speso circa 700 milioni di euro. Rischiando, allo stato attuale, di rimanere fuori dalle coppe europee e con tanti big scontenti, come Koulibaly. Il senegalese tornerebbe in Serie A di corsa, la Juve è pronta ad attenderlo a braccia aperte.