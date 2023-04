Paola Saulino incontenibile, festeggia il Napoli così: è ‘esplosiva’

Paola Saulino per l’ennesima volta dimostra di essere una tifosa del Napoli davvero speciale e regala ai fan un altro motivo per festeggiare

Juventus-Napoli ha regalato una grandissima gioia a tutti i tifosi azzurri, con una vittoria da celebrare e ricordare per svariati motivi. Non sono i tre punti che garantiscono la certezza aritmetica dello scudetto, ma a livello simbolico contano tantissimo e suonano come una investitura definitiva.

Un successo arrivato oltretutto a cinque anni esatti di distanza dall’altro 0-1 dello Stadium siglato da Koulibaly. Il gol di Raspadori, arrivato nei minuti finali anch’esso, è sembrato chiudere un lungo cerchio. I festeggiamenti, di fatto, sono già iniziati. Anche da parte di tifosi ‘eccellenti’, come ad esempio la splendida Paola Saulino.

Paola Saulino, la sua sensualità provocante non lascia scampo: su Instagram è sempre più una celebrità

La influencer e grande appassionata di calcio è ormai una presenza fissa nei feed di molti su Instagram, grazie alla sua bellezza e al suo fare seducente che non lascia indifferenti.

La sua fama la precede, dopo che in questi anni si è segnalata a più riprese sulla community per le sue iniziative controcorrente. Veri e propri appuntamenti cult sono diventati quelli delle sue dirette Instagram per parlare di calcio e fantacalcio, ma anche di sessualità, con un tocco decisamente irriverente che non guasta affatto. Paola, lo sappiamo, è tifosissima degli azzurri e a sua volta si prepara a festeggiare alla grande il traguardo dello scudetto. Al punto che molti fan sperano in qualche sua trovata ad hoc, come quella legata, qualche anno fa, al referendum costituzionale.

Paola Saulino, uno scatto da più di tre punti: forme generose e micidiali che infiammano il web

Nel frattempo possiamo goderci, per l’ennesima volta, il suo fascino prorompente che contribuisce a rendere la giornata dei tifosi del Napoli davvero piacevole, in attesa della grande festa.

Di fronte a immagini del genere, le parole quasi non servono. La silhouette statuaria ed esagerata di Paola colpisce dritta al cuore, la influencer ammicca in maniera maliziosa stuzzicando la passione e la fantasia dei suoi numerosi fan sul web con una scollatura audace, una trasparenza illegale e con una presenza, nella foto, davvero speciale come quella di D10S. Il suo seguito, dopo diverse sospensioni dalla community, sta risalendo in maniera importante ed è tornato sopra i 125 mila followers. I quali non possono mai esimersi dal commentare in maniera entusiasta la propria beniamina ed elargirle like in gran quantità. Una visione da scudetto, nel vero senso della parola.