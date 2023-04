Gelo Napoli, tegola Lobotka: tifosi azzurri senza parole

Il metronomo dei partenopei, fresco di rinnovo, è finito nel mirino dei top club inglesi: ora Spalletti trema davvero

Da oggetto misterioso a perno della squadra. Da esubero tecnico a pedina indispensabile delle trame di gioco degli azzurri. Incredibile l’evoluzione tecnico-tattica, nonchè di personalità, di Stanislav Lobotka, il 28enne slovacco pupillo di Luciano Spalletti, che ha trasformato il giocatore in uno dei playmaker più qualitativi d’Europa.

La sua rinnovata importanza nel progetto di De Laurentiis è stata recentemente certificata da un rinnovo di contratto sottoscritto con largo anticipo: adeguamento dello stipendio e firma fino al 2027. Con ulteriore opzione di rinnovo di un anno esercitabile dal club azzurro. Una mossa abile, lungimirante, atta a proteggere il proprio perno di centrocampo dai possibili assalti di tutte quelle compagini che si sono accorte di cosa significherebbe avere Lobotka tra le proprie fila. La vetrina europea, dove comunque il Napoli ha brillato al di là dell’eliminazione patita per mano del Milan, ha certificato lo status dello slovacco: top player. Senza se e senza ma. Dall’Inghilterra filtrano rumors di imminenti assalti di due big per il centrocampista: il Napoli è pronto ad alzare le barricate.

Lobotka, arrivano le big inglesi: i tifosi tremano

Nonostante lo Scudetto già messo in tasca, con la concreta possibilità di aprire un ciclo vincente confermando l’ossatura della squadra, la politica del patron De Laurentiis non cambia. Nessuno è incedibile in senso stretto. A fronte di un’offerta congrua, meglio se irrinunciabile, chiunque può prendere la porta e salutare. È stato così, in passato, per Gonzalo Higuain, sul quale c’era una clausola di rescissione, e, più di recente, per gente come Kalidou Koulibaly, lasciato andar via in vista di un drastico abbassamento del monte ingaggi. Una strategia che, grazie anche alle felici intuzioni dell’abilissimo Ds Giuntoli, ha pagato dividendi altissimi sul terreno di gioco. E ovviamente anche in termini di bilancio societario.

Non deve dunque trarre troppo in inganno il recentissimo rinnovo del metronomo nativo di Trencin. L’adegauamento dell’ingaggio è servito per gratificare e ‘premiare’ il calciatore, migliorato in modo esponenziale nella sua avventura napoletana. Ma basterà per respingere gli assalti milionari di Manchester United e Tottenham? Le due società, deluse dalla stagione in corso (sebbene con delle sostanziali differenze) sono pronte a tutte per strappare il calciatore a Spalletti. Il Napoli probabilmente respingerebbe qualsivoglia offerta inferiore ai 50 milioni – cifra che tra l’altro può esser messa sul piatto senza troppi problemi dalle due britanniche – ma potrebbe dover fare i conti con l’ingaggio monstre proposto al calciatore. Che potrebbe essere allettato da una proposta economica irrifiutabile, accompagnata anche da un progetto tecnico ambizioso.