Scudetto e addio: lasciano subito il Napoli

Il Napoli è ad un passo dallo scudetto, ma si pensa già al futuro: quattro giocatori sono vicini all’addio a fine stagione.

Gli azzurri vedono il traguardo, ma il pensiero è rivolto anche al domani: ecco chi può lasciare la squadra in estate.

Il Napoli è ormai ad un passo dallo scudetto. La vittoria ottenuta in extremis sul campo della Juventus grazie al gol di Raspadori ha avvicinato ulteriormente gli azzurri alla vittoria aritmetica: in città sono già iniziati i festeggiamenti e lo scudetto potrebbe già arrivare nel prossimo turno. Se la squadra di Spalletti dovesse vincere con la Salernitana e l’Inter dovesse fermare la Lazio, il terzo scudetto sarebbe già conquistato.

Nel frattempo, però, si pensa anche al futuro: ci sono quattro giocatori che sono vicinissimi all’addio.

Napoli, addii definitivi in vista

I tifosi del Napoli si preparano a vivere una festa che aspettavano da più di 30 anni: lo scudetto è vicinissimo e non è mai stato messo in discussione. La squadra di Spalletti ha dominato dall’inizio alla fine e potrebbe diventare campione d’Italia già questo weekend. Alla base di questo trionfo c’è anche il mercato: in estate, infatti, è andata in scena una rivoluzione che ha cambiato profondamente la rosa con addii di alcuni top player.

Ad oggi è presto per ipotizzare quella che sarà la strategia che la società adotterà durante la campagna acquisti, ma ci sono alcune situazioni abbastanza chiare per quanto riguarda le possibili uscite. Sono almeno due, infatti, i giocatori molto vicini ad un addio definitivo alla squadra: Demme e Ndombelé.

Il tedesco ha avuto pochissimo spazio a causa di alcuni problemi fisici e di un Lobotka diventato inamovibile. Per questo motivo, potrebbe cambiare aria per giocare con più regolarità altrove. Discorso diverso per il francese, che è arrivato in prestito dal Tottenham e che, salvo clamorose sorprese, non sarà riscattato. Lo stesso destino potrebbe toccare anche a Bereszynski, arrivato a gennaio con uno scambio di prestiti dalla Sampdoria (probabile il rientro di Zanoli).

Non solo addii definitivi: due prestiti in programma

I tifosi temono le cessioni dei top player, ma il presidente De Laurentiis ha dichiarato che non avrà problemi a trattenere tutti i suoi gioielli. Ad ogni modo, non ci saranno solamente addii a titolo definitivo, ma potrebbero esserci anche dei prestiti. Potrebbe essere il caso di due giocatori: Zerbin e Gaetano.

Entrambi hanno bisogno di giocare con continuità per poter crescere ed, eventualmente, tornare alla base. Il Napoli potrebbe prestarli per osservarli da vicino: alcune squadra di Serie A potrebbero interessarsi per puntare su di loro. Le loro situazioni, dunque, andranno monitorate in estate.