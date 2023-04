Napoli-Salernitana, in arrivo la decisione: cambia tutto

Tanta confusione ancora a poche ore dal match Napoli-Salernitana: in arrivo la decisione, ma ora cambia tutto

Ancora non è arrivata l’ufficialità dello spostamento della sfida di Serie A, Napoli–Salernitana. Proprio a breve potrebbero arrivare novità importanti: se la Lazio non dovesse vincere contro l’Inter, agli azzurri basterebbero soltanto tre punti per festeggiare aritmeticamente lo Scudetto sognato da 33 anni.

Il Napoli si è allenato a Castel Volturno agli ordini di Luciano Spalletti: tutto sono in attesa della decisione ufficiale che tarda ad arrivare. Le notizie sono davvero contrastanti tra di loro, ma la compagine partenopea è pronta davvero a tutti. Il motivo è prettamente per l’ordine pubblico con i problemi messi in evidenza dalla Prefettura. Tanti agenti di Polizia arriveranno in città anche da Roma per effettuare un ottimo servizio. Allo Stadio Maradona ci sarà ancora una volta sold out per l’evento tanto atteso da ormai 33 anni. Una stagione ricca di successi per Osimhen e compagni, che stanno così attendendo soltanto l’ultimo pezzo del puzzle per dare il via ai festeggiamenti in città. Saranno ore interminabili prima di conoscere la scelta definitiva del CAMS.

Napoli-Salernitana, cosa succederà nelle prossime ore?

I tifosi non vedono l’ora di festeggiare lo Scudetto tanto atteso: dopo tanti anni di purgatorio, tra fallimento e risalita, la società partenopea è davvero ad un passo dal successo meritato.

Nelle ultime ore c’è stata una lunga riunione in Prefettura, ma ce ne sarà un’altra alle 17:30 come rivelato da Radio Kiss Kiss Napoli. Al momento non si conosce ancora la data e l’orario ufficiale: secondo Sportitalia, il match si giocherà domenica alle 15. Così il Napoli potrebbe così conoscere prima il risultato di Inter-Lazio per poi scendere in campo allo Stadio Maradona. Al momento tutto tace ufficialmente: si attende il comunicato della Lega Serie A in caso di spostamento del delicato match tra Napoli e Salernitana. A breve è attesa così la decisione ufficiale: i tifosi non vedono l’ora di organizzarsi al più presto.

La città ribolle in attesa dei festeggiamenti che partiranno subito dopo l’aritmetica Scudetto. Un trionfo che premia il lavoro costante di Aurelio De Laurentiis, criticato duramente anche in estate dopo le cessioni dei big Koulibaly e Fabian Ruiz e dei mancati rinnovi per Insigne e Mertens. Ora tutto è cambiato con l’entusiasmo alle stelle già da settimane: una pentola a pressione pronta ad esplodere, ma attenzione a non esagerare.